سوريه تهيه ليست سياه براي ترور شخصيت هاي لبناني را تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ، دولت دمشق امروزبه شدت ادعاي سران كاخ سفيد مبني برتهديد شخصيت هاي لبناني ازسوي دولت سوريه و تهيه ليستي سياه را به همين منظورتكذيب كرد.

وزارت اطلاع رساني سوريه نيزدرواكنش به انتشار اين خبر به شدت آن را رد و اعلام كرد اين ادعاها ازمنابعي مبهم و نامشخص منتشر شده است.

منابع نزديك به وليد جنبلاط يكي ازرهبران دروزي هاي لبنان روزگذشته اعلام كردند بشاراسد رييس جمهوري سوريه درنشستي با يكي از شخصيت هاي لبناني كه درحدود دوهفته پيش با وي در دمشق برگزارشد عباراتي تهديد آميزعليه وليد جنبلاط به كار برد.

اين درحالي است كه روزگذشته اسكات مكللان سخنگوي كاخ سفيد نيز اعلام كرد واشنگتن اطلاعاتي دردست دارد كه دولت سوريه ليست سياه براي ترور شخصيت هاي ديني و سياسي لبناني تهيه كرده است.

نزار ميهوب مدير اداره اطلاع رساني خارجي سوريه نيز دراين زمينه تصريح كرد اين گونه اتهامات و اكاذيب تلاشي بي فايده براي تحت تاثير قرار گذاشتن انتخابات لبنان و دلجويي ازراي دهندگان لبناني و تحريك عليه سوريه است. و سوريه از روش هاي تهديد و ترور و انفجار ها به دور است و اين اقدامات را به طور كامل رد مي كند. وي در ادامه افزود و همچنين از اين اقدامات به دور از تمدن كه بعضي از لبناني ها آن ها را به كار مي گيرند ابراز انزجار مي كند.

اين مقام سوري همچنين افزود بعضي از لبناني ها در بدعتگذاري انتخاباتي خود تمامي روش ها ازجمله روش هاي اخلاقي را زير پا مي گذارند.

ميهوب درادامه خاطر نشان ساخت سوريه به همراه بيشتر لبناني ها دخالت هاي آمريكا و فرانسه را در امورداخلي لبنان محكوم مي كند و ازهمگان مي خواهد لبناني ها را رها كنند تا در سايه قدرت و استقلال داخل لبنان را نظم دهند.

در مقابل جنبلاط در اظهارات روزگذشته خود با اعلام اين مطلب كه هنوز سازمان امنيتي سوريه در لبنان فعاليت دارد به لبناني هشدار داد سلسله عمليات هاي ترور با آگاهي يا بدون آگاهي بشار اسد به راه مي افتد.

به گزارش اين خبرگزاري يكي از نامزدهاي انتخاباتي لبنان كه نخواست نامش فاش شود اعلام كرد افسران اطلاعاتي سوريه همچنان در لبنان حضور دارند و درروند برگزاري انتخابات لبنان دخالت مي كنند.

شايان ذكر است مخالفان به حضور نظامي سوريه درخاك لبنان سازمان امنيتي سوريه را مسئول ترور رفيق حريري نخست وزير فقيد لبنان و همچنين مسئول ترور سمير قصير يكي از فعالان راستگراي لبناني مي دانند.

درحالي سخنگوي كاخ سفيد تهيه ليست سياه تروررا از سوي دولت سوريه عليه شخصيت هاي لناني مدعي شد كه جورج بوش رييس جمهوري آمريكا بار ديگر با هشدار دمشق به خارج سازي نيروهاي اطلاعاتي اش ازخاك لبنان فشارها عليه سوريه را تكرار كرد.

درواكنش به اين اظهارات مجدد بوش عليه سوريه مهدي دخل الله وزير اطلاع رساني سوريه اين سخنان را نادرست و بي اساس خواند.

درعين حال روزنامه تشرين سوريه در شماره امروز خود از دست داشتن اسراييل در بحراني كردن روابط دمشق و واشنگتن خبر داد.