ايران درتنظيم سازوكار مناسب براي گسترش مناسبات با عراق جدي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، عصر امروزسعد جاسم الحياتي معاون وزير امور خارجه عراق با دكترخرازي وزير امورخارجه كشورمان ديدار كرد و مسائل دوجانبه و منطقه اي و بين المللي را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



دكتر خرازي در اين ديدار با ارزيابي مثبت از نتايج مذاكرات فيمابين وزراي خارجه دو كشورايران و عراق اظهار داشت: گفتگوها نتايج خوبي داشته و اميدواريم اين گفتگوها بتواند مقدمات رايزنيها و سفر مقامات عاليه دو كشور و توسعه همه جانبه مناسبات دو كشور را فراهم سازيد.

دكتر خرازي با اشاره به حساسيت مقطع فعلي تحولات عراق گفت: عراق در دوره مهم و خطيري قرار دارد و جمهوري اسلامي ايران اميدوار است با تامين حقوق تمامي اقشار و طوايف، عراقي آزاد و متكي به آراء مردم محقق گردد.

وزير امور خارجه كشورمان در خصوص اجلاس بازسازي عراق در بروكسل اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران نسبت به بازسازي عراق اهتمام داشته و مشاركت در اين زمينه ها را مورد توجه دارد.

وزير امورخارجه كشورمان با تشريح ظرفيتهاي همكاريهاي فيمابين در زمينه برق، راه ، انرژي ، نفت، تجارت، امور بانكي و خدمات فني و مهندسي گفت: دولت جمهوري اسلامي ايران داراي تجربه هاي با ارزشي در اين زمينه است و وزارتخانه هاي ذيربط آماده تقويت رايزنيها و انعقاد قرارداد مي باشد.

معاون وزير امور خارجه در اين ديدار اراده دولتمردان عراق براي تقويت همه جانبه روابط با جمهوري اسلامي ايران را ابراز و افزود: گامهاي دو طرف نشانگر اراده موجود براي تحرك فعال در چهارچوب منافع متقابل مي باشد.

وي اهتمام مقامات عراقي براي افتتاح سركنسولگري دو كشور در شهرهاي همجوار را ابراز داشت.

الحياتي با اشاره به اجلاس بين المللي حمايت از بازسازي عراق در بروكسل اظهار داشت: اين اجلاس گامي در كمك و حمايت از دولت عراق است و دولت عراق شكل گيري سياسي حاكميت و تدوين قانون اساسي با مشاركت تمامي گروههاي قومي و مذهبي عراق را دنبال مي كند.

وي افزود: در اين اجلاس نقش كشورهاي همسايه بويژه جايگاه جمهوري اسلامي ايران در حمايت از روند تحولات سياسي و اقتصادي و حاكميت قانون در عراق و تامين حقوق مردم عراق بسيار مهم و اساسي مي باشد.

معاون وزير امور خارجه عراق با تاكيد بر عزم مقامات عاليه عراقي بر افزايش تحركات و تماس ها با جمهوري اسلامي ايران خاطر نشان ساخت نخست وزير عراق در اولين زمان مناسب از جمهوري اسلامي ايران ديدارمي كند و اميدواريم گامهاي تكميلي مناسبات با رايزنيهاي بيشتر محقق گرديد.

الحياتي در خصوص تبادل زوار و تقويت رفت و آمد اتباع و تجار دو كشور تصريح كرد: پاره اي مسائل فني براي تامين امنيت و ايجاد تسهيلات مناسب از سوي وزارتخانه هاي ذيربط در حال جريان است و اميدواريم نتايج لازم هرچه زودتر به دست آيد.