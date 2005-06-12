كارگران فصلي و ساختماني بيمه مي شوند// برخي كارفرمايان نسبت به بيمه كارگران كوتاهي مي كنند

محمد رضا واعظ مهدوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: براساس قوانين و مقررات سازمان تامين اجتماعي تمامي كساني كه در كارگاههايي مانند كارگاههاي زير زميني مشغول به كار هستند بايد تحت پوشش خدمات بيمه اي قرار بگيرند .

وي افزود: بازرسان سازمان تامين اجتماعي به طور مستمر به كارخانجات صنفي مراجعه و گزارشهاي لازم را در بيمه افراد شاغل در آنجا درج مي كنند و اسامي كارگراني كه در ليست حقوقي كارفرمايان متخلف ثبت نشده باشد را اطلاع مي دهند و سازمان با آنها برخورد و نسبت به پوشش بيمه اي آنها اقدام خواهد شد .

متاسفانه در حال حاضربرخي از كارفرمايان در واحد ها و دستگاههاي مختلف در بيمه كردن بموقع كارگران كوتاهي مي كنند البته قوانين و مقررات موجود اين اجازه را به آنها نمي دهد و موظفند بلافاصله افراد شاغل در دستگاههاي خود را بيمه كنند و چنانچه تخلفي صورت بگيرد مسوول پيگيري اين امر سازمان تامين اجتماعي است و وزارت رفاه در اين مورد وظيفه اي ندارد .

وي در خصوص اطلاع رساني به كارگران در ارتباط با حقوقشان خاطر نشان كرد: بايد درجامعه روشهاي جامع اطلاع رساني و آموزش براي حقوق كارگران وجود داشته باشد تا آنها نسبت به حقوق خود آگاه شده و در صورت بروز تخلف از سوي كارفرما بدانند چگونه برخورد كنند.

معاون سياست گذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه در خصوص بيمه كارگران فصلي تاكيد كرد: براي حمايت از كارگران فصلي تدابيري اتخاذ شده تا كارگران فصلي و ساختماني نيز تحت پوشش بيمه قرار بگيرد و مانند مابقي كارگران درصدي از حق بيمه خود را بپردازند هم اكنون نيز اين امر در حال پيگيري و انجام است.