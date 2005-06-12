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۲۲ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۴۸

معاون وزارت رفاه در گفتگو با "مهر":

كارگران فصلي و ساختماني بيمه مي شوند// برخي كارفرمايان نسبت به بيمه كارگران كوتاهي مي كنند

معاون سياست گذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه گفت: برخي از كارگراني كه در كارگاههاي زير زميني مشغول به كار هستند نسبت به حق و حقوق خود آگاهي كافي ندارند به همين دليل مورد سوء استفاده كارفرمايان قرار مي گيرند.

محمد رضا واعظ مهدوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري  مهر با بيان اين مطلب گفت: براساس قوانين و مقررات سازمان تامين اجتماعي تمامي كساني كه در كارگاههايي مانند كارگاههاي زير زميني مشغول به كار هستند بايد تحت پوشش خدمات بيمه اي قرار بگيرند .

وي افزود: بازرسان سازمان تامين اجتماعي به طور مستمر به كارخانجات صنفي مراجعه و گزارشهاي لازم را در بيمه افراد شاغل در آنجا درج مي كنند و اسامي كارگراني كه در ليست حقوقي كارفرمايان متخلف ثبت نشده باشد را اطلاع مي دهند و سازمان با آنها برخورد و نسبت به پوشش بيمه اي آنها اقدام خواهد شد .

متاسفانه در حال حاضربرخي از كارفرمايان در واحد ها و دستگاههاي مختلف در بيمه كردن بموقع كارگران كوتاهي مي كنند البته قوانين و مقررات موجود اين اجازه را به آنها نمي دهد و موظفند بلافاصله افراد شاغل در دستگاههاي خود را بيمه كنند و چنانچه تخلفي صورت بگيرد مسوول پيگيري اين امر سازمان تامين اجتماعي است و وزارت رفاه در اين مورد وظيفه اي ندارد .

وي در خصوص اطلاع رساني به كارگران در ارتباط با حقوقشان خاطر نشان كرد: بايد درجامعه روشهاي جامع اطلاع رساني و آموزش براي حقوق كارگران وجود داشته باشد تا آنها نسبت به حقوق خود آگاه شده و در صورت بروز تخلف از سوي كارفرما بدانند چگونه برخورد كنند.

معاون سياست گذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه در خصوص بيمه كارگران فصلي تاكيد كرد: براي حمايت از كارگران فصلي تدابيري اتخاذ شده تا كارگران فصلي و ساختماني نيز تحت پوشش بيمه قرار بگيرد و مانند مابقي كارگران درصدي از حق بيمه خود را بپردازند هم اكنون نيز اين امر در حال پيگيري و انجام است. 

 

کد مطلب 194081

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