  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ خرداد ۱۳۸۴، ۹:۴۳

مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري "مهر": خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- سوريه به شدت اتهامات واشنگتن مبني بر اينكه دمشق با تهيه فهرستي از سياستمداران لبناني در صدد ترور آنها مي باشد رد كرد .

- گروه حقوق بشر آمريكا انتخابات رياست جمهوري ايران را غير عادلانه خواند .

- روزنامه گاردين نوشت : در پي مفقود شدن اطلاعات از آزمايشگاه تسليحات هسته اي لوس آلاموس در آمريكا يكي از كارشناسان سابق اين آزمايشگاه شب گذشته مورد حمله شديد افراد ناشناس قرار گرفت .

- اف بي آي مجبور شد يك خواسته غير منطقي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا را در زمينه اعمال نفوذ دولت در انتخاب منابع ارشد رسمي اين سازمان بپذيرد .

- پيشنهاد چهار كشور هند ، ژاپن ، برزيل و آلمان درباره توسعه شوراي امنيت سازمان ملل در جلسه اواخر ماه جاري ميلادي در اين سازمان به راي گذاشته خواهد شد .

- هشت كشور صنعتي جهان در نشست لندن توافق كردند بدهي 18 كشور فقير جهان را ببخشند .

- با حمله هوايي آمريكا 40 شورشي در مرز سوريه كشته شدند .

- وزير كشور عربستان روز گذشته با يك مقام ايراني در باره وضعيت امنيتي در عراق و راههاي تقويت همكاريهاي ضد تروريستي گفتگو كرد .

کد مطلب 194092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها