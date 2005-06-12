مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

- سوريه به شدت اتهامات واشنگتن مبني بر اينكه دمشق با تهيه فهرستي از سياستمداران لبناني در صدد ترور آنها مي باشد رد كرد .



- گروه حقوق بشر آمريكا انتخابات رياست جمهوري ايران را غير عادلانه خواند .



- روزنامه گاردين نوشت : در پي مفقود شدن اطلاعات از آزمايشگاه تسليحات هسته اي لوس آلاموس در آمريكا يكي از كارشناسان سابق اين آزمايشگاه شب گذشته مورد حمله شديد افراد ناشناس قرار گرفت .



- اف بي آي مجبور شد يك خواسته غير منطقي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا را در زمينه اعمال نفوذ دولت در انتخاب منابع ارشد رسمي اين سازمان بپذيرد .



- پيشنهاد چهار كشور هند ، ژاپن ، برزيل و آلمان درباره توسعه شوراي امنيت سازمان ملل در جلسه اواخر ماه جاري ميلادي در اين سازمان به راي گذاشته خواهد شد .



- هشت كشور صنعتي جهان در نشست لندن توافق كردند بدهي 18 كشور فقير جهان را ببخشند .



- با حمله هوايي آمريكا 40 شورشي در مرز سوريه كشته شدند .

- وزير كشور عربستان روز گذشته با يك مقام ايراني در باره وضعيت امنيتي در عراق و راههاي تقويت همكاريهاي ضد تروريستي گفتگو كرد .