اوجاقي: شرايط اردويي تيم ووشو مناسب نيست

حسين اوجاقي قهرمان پر افتخار تيم ملي ووشو با بيان اين مطلب به خبرگزاري" مهر" گفت: درحال حاضر نفرات با تجربه وميدان ديده اي در اردوي تيم ملي حضور دارند كه از سابقه چند دوره حضوردر مسابقات جهاني و آسيايي برخوردارند و با اتكا به آنها مي توانيم نسبت به سالهاي گذشته نتايج بهتري كسب كنيم.

وي افزود: دنيا براي ووشوي ايران جايگاه ممتازي قائل است وامروزقهرمانان مادردنياحريفاني مطرح و شناخته شده به شمار مي روند و همواره ازمدعيان قهرماني هستند.

كاپيتان تيم ملي ووشو با اشاره به نتايج درخشان تيم ملي ووشودردوره هاي گذشته اين مسابقات گفت: تيم ملي ووشو با دوعنوان سومي جهان در قسمت سانشو و كسب 2 مدال طلاي انفرادي كه در آخرين دوره اين مسابقات درارمنستان بدست آمد، امسال در پي كسب نتايج بهتري است وبا آمادگي كه در نفرات تيم ملي وجود دارد، رسيدن به سكوهاي جهاني دورازدسترس نيست.

وي از چين، روسيه، آمريكا و روماني به عنوان قدرتهاي جهاني ووشونام برد وافزود: رقابت اصلي ما براي كسب مدال با اين چهارتيم است وعبورازاين تيمها هرچند دشوار است اما غير ممكن نيست. بچه هاي ما سابقه رويارويي با ووشوكاران اين كشورها را دارند و امسال بايد از تجربيات خود بيشتر استفاده كنند.

پرافتخارترين ووشوكاركشورمان ضمن انتقاد از وضعيت اردويي تيم ملي گفت: امسال كار تداركات تيم ملي شرايط چندان مناسبي نداشت وبا كمبودهاي زيادي مواجه بود. تصور مي كنم كميته ملي المپيك حمايتهاي لازم را براي تدارك تيم ووشو انجام نداد و فدراسيون مجبور شد تمامي هزينه ها را خودش متحمل شود. اميدوارم در فاصله كوتاه باقي مانده به مسابقات جهاني از تيم ووشو كه شانس زيادي به كسب مدال هاي جهاني دارد، حمايت هاي لازم صورت بگيرد.