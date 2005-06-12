به گزارش خبرنگار" مهر" واحد آموزش اداره كل تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات فناوري درراستاي ارتقاء سطح علمي و عملي كارشناسان تربيت بدني دانشگاهها يك دوره كلاس مربيگري درجه 3 اسكواش را به مدت 3 روز با همكاري فدراسيون اسكواش برگزار كرد.

بنابراين گزارش ، اين كلاس با حضوركارشناسان 12 دانشگاه به ميزبان دانشگاه صنعتي اميركبيربرگزارشد كه شركت كنندگان با آموزش عملي اين رشته آشنا شدند ودرپايان ضمن انجام آزمون عملي، براي كليه شركت كنندگان گواهي شركت صادرگرديد. همچنين به كليه قبول شدگان درآزمون مربوط كارت مربيگري درجه 3 اعطا خواهد شد.

دومين گردهمايي مسئولين تربيت بدني دانشگاههاي پيام نور برگزارمي‌شود

دومين گردهمايي مسئولين تربيت بدني مناطق و مراكز دانشگاه پيام نور 24 خردادماه درسازمان مركزي دانشگاه پيام نور برگزارمي‌شود. اين گردهمايي كه با حضوردكترفرج الهي مدير دانشجويي دانشگاه، دكترعليزاده مديركل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آقاي گلچين معاون طرح و توسعه ورزش دانشگاهها و مسئولين تربيت بدني مناطق و مراكز دانشگاه پيام نورسراسركشوربا هدف بحث و تبادل نظرپيرامون توسعه ورزش دانشجويي واتخاذ تصميم گيريهاي لازم 24 خردادماه به مدت يكروز درسازمان مركزي دانشگاه انجام مي‌گيرد.

همچنين دراين گردهمايي مباحث درخصوص سومين المپياد ورزشي پسران دانشگاه پيام نور، هشتمين جشنواره ورزشهاي همگاني، تشريح برنامه سال 1384، بررسي و گزارش عملكرد تربيت بدني دانشگاه ارائه مي‌گردد. گفتني است همزمان با برگزاري اين گردهمايي كارگاه آموزشي نيز با عنوان فعاليت‌هاي تربيت بدني و فوق برنامه ويژه مسئولين تربيت بدني برگزار خواهد شد. محمدي فر