والدين نظارت بر محيط هاي تردد فرزندانشان را جدي بگيرند

متاسفانه قريب به اتفاق خانواده هاي ايراني از توانايي و تكمن مالي مناسب براي برنامه ريزي و غني سازي اوقات فراغت فرزندان شان برخوردار نيستند و همين مساله موجب مي شود كه بچه هاي اين قبيل خانواده ها راهي جز گذران اوقات خود در كوچه و خيابان و بعضا محيط هاي نا امن نداشته باشند .

وقتي صحبت از محيط هاي نا امن براي حضور بچه ها مي شود، منظور مكان ويژه و خاصي نيست. بلكه عدم نظارت بر اين قبيل اماكن از سوي والدين و مسولان، منجر به اين امر شده كه امروزه برخي از اماكن عمومي براي تردد جوانان امن و مناسب نباشد.

يكي از مراكز و مكانهايي كه امروزه بيشتر از ساير اماكن عمومي مورد توجه نسل جوان قرار دارد، مراكز گيم نت و استفاده از بازيهاي رايانه اي است. به طوري كه بررسي ها نشان مي دهد قريب به اتفاق دانش آموزان اغالب اوقات بعد از فراغت از مدرسه را با حضور در چنين مكانهايي سپري مي كنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، كارشناسان علوم اجتماعي معتقدند هم اكنون كه به روزهاي طولاني تابستان رسيده ايم و بچه ها زمان بيشتري را براي اتلاف اوقات فراغت خود دارند، بايد بر حضور هر چه بيشتر فرزندان مان در اين قبيل اماكن نظارت بيشتري صورت گيرد. زيرا تحقيقات نشان داده استفاده بي رويه كودكان و نوجونان از تلويزيون و بازي هاي كامپيوتري تاثيرات مخربي بر يادگيري آنها خواهد داشت.

بر اساس اين تحقيقات كودكان و نوجواني كه به ميزان زيادي از تلويزون و بازي هاي كامپيوتري و ويدئو استفاده مي كنند، دچار كاهش شديد بهره وري در مدرسه و خانواده مي شوند به گونه اي كه از رشد و ترقي نوجوانا ن در مدرسه جلوگيري مي كند.

چندي پيش هيات وزيران به پيشنهاد سازمان ملي جوانان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، ماده 112 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ، ضمن تاييد برنامه ساماندهي اوقات فراغت جوانان، آيين نامه اجرايي سند مذكور را به تصويب رساند.

در آيين نامه اجرايي اين سند سازمان ملي جوانان موظف است با همكاري صدا و سيما، ضمن تدوين شاخص هاي كمي و كيفي مربوط به اوقات فراغت و نيازهاي فراغتي جوانان به عنوان مبناي ارزيابي نتايج حاصل از اجراي برنامه در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه ، اقدامات اجرايي مربوط به هر يك از برنامه ها را به همراه تقسيم كار ملي پيشنهادي تهيه و به تصويب ستاد برساند.

اما اينكه اين قبيل آيين نامه ها و دستورالعمل ها تا چه اندازه به مرحله اجرا مي رسد، پرسشي است كه همواره از سوي متوليان امر بدون پاسخ مانده است!

زيرا صرف تصويب يك آيين نامه و دستورالعمل، نمي توان شاهد ساماندهي اوقات فراغت ميليون نوجوان و جواني بود كه در بهترين روزهاي عمر شان، نمي دانند كه چگونه از اين ايام و فرصت به نحو احسن استفاده كنند و لاجرم اغلب آنها مجبور مي شوند به برنامه ها و تفريحاتي تن بدهند كه براي آنها هيچ پيامد مثبتي به همراه نداشته باشد.

همچنين بررسي ها حاكي از ان است كه 1/47 درصد از جوانان در حد بسيار كم و 12 درصد آنها به هيچ عنوان از برنامه هاي اوقات فراغت رضايت ندارند و در اين بين جوانان تهراني بيشترين نارضايتي را از برنامه هاي اوقات فراغت دارند.

نتايج تحقيقات و گزارشات نيروي انتظامي با نگاهي كاملا خوشبينانه نشان مي دهد روزانه حداقل بين 20 تا 30 هزار پسر 11 تا 21 ساله تهراني بيشترين ساعات اوقات فراغت شان را در مراكز گيم نت سپري مي كنند.

به گفته مديركل نظارت بر اماكن عمومي ناجا، حتي روزانه بيش از 150 نفر در برخي از اين مكانها مشغول بازيهاي رايانه اي مي شوند. بنابراين اگر نگاه خوشبينانه را حذف كنيم متوجه خواهيم شد چه تعداد از جوانان تهراني اوقات شان را در مراكز گيم نت سپري مي كنند.

سردار محمد علي نجفي تعداد اين مراكز را كه گفته مي شود 5/99 درصد آنها به صورت غير مجاز و بدون مجوز مشغول فعاليت هستند، حدود 2000 مكان عنوان و مي گويد: بر اساس گزارشات مردمي و بررسي هاي ماموران نيروي انتظامي، وجود تخلفاتي همچون توزيع مواد مخدر، مشروبات الكلي و فيلم هاي مستهجن در چنين مراكزي باعث مي شود كه نظارت جدي تري بر فعاليت اين مكانها صورت گيرد.

وي در عين حال معتقد است : اگر مطمئن شويم اين مكانها عاري از بروز چنين تخلفاتي است، مي توان آنها را به مكاني امن براي گذران اوقات فراغت صدها هزار نوجوان و جوان تهراني به ويژه در ايام تابستان تبديل كرد.

اما از سوي ديگر آمار نيروي انتظامي نشان مي دهد طي سال گذشته فقط نيروي انتظامي سه ميليون سي دي مستهجن و غير اخلاقي را از سطح كشور جمع آوري كرده كه حدود 35 درصد كشفيات به تهران تعلق داشته است.

لذا وقتي با چنين كشفيات حجيم و زيادي مواجه مي شويم، بايد اين نكته به ذهن والدين خطور كند كه نسبت به رفت و آمد فرزندان شان به محيط هاي عمومي و... نظارت دوچنداني را به ويژه در طول تابستان داشته باشند.

