محكوم به كسب مدال طلا هستم

محمد باقري معتمد سرگروه اين تيم در گفت وگو با خبرنگار" مهر" اظهار اميدواري كرد تا با انجام مسابقات زيبا و ديدني از سوي اعضاي تيم بتوانند صاحب عنوان قهرماني شوند. وي گفت: ما براي كسب عنوان قهرماني تيمهاي كره جنوبي، چين تايپه و ويتنام كه ميزبان است را به عنوان حريفان اصلي پيش رو داريم كه با يك قرعه مناسب مي توانيم به هدف خود دست پيدا كنيم.

باقري معتمد در مورد سطح آمادگي تيم ملي گفت: ما 5 ماه در اردو بوديم كه زير نظر مربيان تمرينات سخت و فشرده اي را پشت سرگذاشتيم و اكنون در آمادگي مطلوبي قرار داريم .

سرگروه تيم ملي نوجوانان دررابطه با حريفان خودش گفت: اصلي ترين حريف من يك كره اي است كه در مسابقات جهاني يونان به اوباختم ولي به ويتنام مي روم تا او را شكست دهم و قول مي دهم كه اين كار را انجام دهم، زيرا من براي ترسيم سرنوشت خود به كسب مدال طلا در اين مسابقات نياز دارم و به آن خواهم رسيد.