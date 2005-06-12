بحران قانون اساسي تهديدي براي عرض اندام اتحاديه اروپايي در عرصه جهاني است

به گزارش خبر گزاري مهربه نقل ازخبر گزاري فرانسه، اين تحليلگران مي گويند : بحران قانون اساسي كه قرار است هفته جاري درنشست بروكسل مورد بررسي قرار گيرد نقطه عطف بزرگي دربلند پروازيهاي اتحاديه اروپايي است تا نقش سياسي خود را همانند نقش اقتصادي اش كه وي را از نيرو هاي برتر اقتصادي جهان ساخته است، تقويت كند .



درادامه اين مطلب متذكرشده كه اتحاديه اروپايي برغمگذشت نيم قرن ازعمر آن اينك با راي منفي مردم فرانسه وهلند به قانون اساسي به زير سوال رفته است .



آلستارموري ازمركز اصلاحات اروپايي در لندن مي گويد : راي منفي اين دو كشور ضربه بزرگي به خواسته اي اتحاديه اروپايي براي ايفاي نقش بيشتر در عرصه جهاني زده است .

وي افزود : كشمكش دروني بيشتر در باره قانون اساسي ، آخرين چيزي است كه اروپا در اين زمان به آن احتياج دارد . اروپا در اين زمان در تلاش براي توسعه سياستهاي قويتر در قبال كشورهايي مانند : ايران ، چين و روسيه است .

موري خاطر نشان كرد : تهديدات امنيتي كه اروپا تحت تاثير قرار خواهدداد ناشي از بي ثباتي در مناطق همسايه مانند كشورهاي اتحادجماهير شوروي سابق و خاورميانه است .



اين تحليلگر اروپايي توصيه كرد اتحاديه اروپا بايد تلاش بيشتري براي توسعه سياستهاي موثر خارجي خود براي اين مناطق مبذول دارد .



مرگ قانون اساسي اتحاديه اروپايي كه پس ازراي منفي دوكشور بيانگذاراتحاديه اروپايي قوت يافته است منجربه پايان اصلاحات كليدي كه براي كمك به وحدت كلمه اين بلوك در نظر گرفته شده است خواهد شد .

طبق متن قانون اساسي اتحاديه اروپايي ، اين اتحاديه رياست دوره اي را جايگزين رياست تمام وقت خواهد كرد در حالي كه پست جديدي را براي وزارت امور خارجه اين اتحاديه در نظر گرفته است .

اتحاديه اروپايي همچنين به دنبال پيدا كردن پاسخي به سوال معروف هنري كسينجر كه "چه كسي براي مذاكره با اروپا انتخاب خواهد شد" ؟ مي باشد . گفته مي شود به احتمال بسيار زياد خاوير سولانا كه هم اكنون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي مي باشد به عنوان وزير امور خارجه اين اتحاديه انتخاب خواهد شد .



سولانا كه اخيرا عنوان دبير كل شوراي اتحاديه اروپايي را به دوش مي كشد و نماينده عالي سياست خارجي و امنيتي مشترك است علنا انتصاب خود را اعلام نكرده است .



وي در اظهارات خود تاكيد كرده است كه سياست خارجي اتحاديه اروپايي به رشد خود ادامه خواهد داد و اين مطلب كه اين اتحاديه درابطه با آينده خود با مشغله بسياري روبروست و زماني براي پرداختن به مسائل ديپلماتيك را ندارد، رد كرد .



يك ديپلمات اروپايي بااشاره به ادامه مذاكره با ايران بمنظور مهار برنامه هاي هسته ايش و همچنين پروژه هاي جديد اين اتحاديه براي كمك به دارفور يا اندونزي تصريح كرد : اتحاديه اروپايي به مسائل دروني خود توجه ندارد .



يك مقام ديگراروپايي نيزخاطر نشان كرد : هرچيزي كه درگذشته انجام مي شد امروزهم مي تواند انجام شود . ما هم اكنون نسبت به قبل ، شركاي كار آمدي براي بسياري از شركاي جهان سوم خود هستيم .



دانيل فريد معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور اروپايي گفت : ما خواهان اروپايي هستيم كه به خارج خود نگاهي داشته باشد .



يك مقام اتحاديه اروپايي در باره اين ئتوري كه اتحاديه اروپايي در نظردارد تحريم تسليحاتي شانزده ساله عليه چين را لغو كند به خبرگزاري فرانسه گفت : چنين اميدي تقريبا مرده است و به نظر مي رسد بعيد باشد كه اين تحريم به زودي لغو شود .



از طرفي با نگاهي به مسائل داخلي اتحاديه اروپايي بايد گفت راي منفي به قانون اساسي واحد اروپايي موجب قوت گرفتن مخالفت با گسترش اين اتحاديه است كه سوالاتي را در رابطه با پيوستن كشورهاي بالكان به اين اتحاديه بوجود آورده است .