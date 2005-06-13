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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۵۴

به همت لشگر 17 علي بن ابي‌طالب (ع) برگزار شد

مراسم تجليل از خادمان سرزمين نور

لشگر 17 علي بن ابي‌طالب عليه السلام با برگزاري مراسمي از خادمان سرزمين نور در منطقه فكه تجليل كرد.

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر از قم ، فرمانده ارشد سپاه در استان‌هاي قم و مركزي در اين مراسم گفت: فرصت مغتنم را شهدا ايجاد كردند و هر آن‌چه زيبايي در سرزمين نور ديده مي‌شود، توسط رزمندگان در صحنه نبرد خلق شده است.

سردار مهدوي نژاد دفاع مقدس را سيراب كننده نسل‌ها در ابعاد فرهنگي و معنوي دانست و اظهار داشت: روح پاك شهدا نظاره‌گر رفتار و اعمال همگان مي‌باشد و فضاي شهادت و آشنايي با فرهنگ دفاع مقدس قلب‌ها را مي‌لرزاند و روح‌ها را تسخير مي‌كند.

فرمانده لشگر 17 علي‌بن ابي‌طالب كه در جمع راويان روحاني حوزه علميه قم سخن مي‌گفت: انتخابات را امري سرنوشت‌ساز در كشور توصيف كرد و افزود: ملاك‌هاي تعيين كانديداي اصلح توسط بزرگان علي‌الخصوص مقام معظم رهبري بارها اعلام شده است.

وي تصريح كرد: بايد راجع به انتخابات بسيار حساس باشيم و حساسيت رهبري در تأكيد بر آن هويد است.

سردار مهدوي‌نژاد نقش دشمنان داخلي و خارجي در كمرنگ جلوه دادن انتخابات را خيانت به نظام و ملت دانست و خاطرنشان كرد: دشمنان داخلي و خارجي سعي در كمرنگ جلوه دادن انتخابات دارند تا بگويند حكومت ديني توان اداره كشور را ندارد.

فرمانده ارشد سپاه در استانداري قم و مركزي، فضاي كشور را فضاي حساسي دانست و افزود: در اين شرايط حساس كه همه چشم‌ها به انتخابات ايران دوخته شده است، همه بايد در راستاي اجراي منويات رهبري در تحقق حضور حداكثري تلاش كنند و در راهي قدم بردارند كه شرمنده شهدا نشوند.

سرهنگ بهشتي معاون فرهنگي لشگر 17 علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السلام نيز در اين همايش گفت: راويان و و رزمندگان هميشه پيروز اين لشگر به مدت 2 ماه در فكه كه يكي از دشوارترين نقاط عملياتي جنوب بود، از 120 هزار زائر راهيان نور پذيرايي نمودند.

کد مطلب 194224

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