مراسم تجليل از خادمان سرزمين نور

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر از قم ، فرمانده ارشد سپاه در استان‌هاي قم و مركزي در اين مراسم گفت: فرصت مغتنم را شهدا ايجاد كردند و هر آن‌چه زيبايي در سرزمين نور ديده مي‌شود، توسط رزمندگان در صحنه نبرد خلق شده است.

سردار مهدوي نژاد دفاع مقدس را سيراب كننده نسل‌ها در ابعاد فرهنگي و معنوي دانست و اظهار داشت: روح پاك شهدا نظاره‌گر رفتار و اعمال همگان مي‌باشد و فضاي شهادت و آشنايي با فرهنگ دفاع مقدس قلب‌ها را مي‌لرزاند و روح‌ها را تسخير مي‌كند.

فرمانده لشگر 17 علي‌بن ابي‌طالب كه در جمع راويان روحاني حوزه علميه قم سخن مي‌گفت: انتخابات را امري سرنوشت‌ساز در كشور توصيف كرد و افزود: ملاك‌هاي تعيين كانديداي اصلح توسط بزرگان علي‌الخصوص مقام معظم رهبري بارها اعلام شده است.

وي تصريح كرد: بايد راجع به انتخابات بسيار حساس باشيم و حساسيت رهبري در تأكيد بر آن هويد است.

سردار مهدوي‌نژاد نقش دشمنان داخلي و خارجي در كمرنگ جلوه دادن انتخابات را خيانت به نظام و ملت دانست و خاطرنشان كرد: دشمنان داخلي و خارجي سعي در كمرنگ جلوه دادن انتخابات دارند تا بگويند حكومت ديني توان اداره كشور را ندارد.

فرمانده ارشد سپاه در استانداري قم و مركزي، فضاي كشور را فضاي حساسي دانست و افزود: در اين شرايط حساس كه همه چشم‌ها به انتخابات ايران دوخته شده است، همه بايد در راستاي اجراي منويات رهبري در تحقق حضور حداكثري تلاش كنند و در راهي قدم بردارند كه شرمنده شهدا نشوند.

سرهنگ بهشتي معاون فرهنگي لشگر 17 علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السلام نيز در اين همايش گفت: راويان و و رزمندگان هميشه پيروز اين لشگر به مدت 2 ماه در فكه كه يكي از دشوارترين نقاط عملياتي جنوب بود، از 120 هزار زائر راهيان نور پذيرايي نمودند.