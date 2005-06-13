مدارس صدرا بستري براي تعميق احكام و مباني ديني است

علي دارابي رئيس برنامه ريزي وتوسعه مدارس علوم و معارف اسلامي صدرا درگفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : مدارس اسلامي صدرا با برگزاري يك ازمون علمي در 5 تير ماه تعداد 300 دانش آموز دختر وپسر را در مقطع تحصيلي دبيرستان براي سال تحصيلي جاري مي پذيرد .

وي با اشاره به ضرورت پرورش استعدادها و شناخت انگيزه هاي دانش اموزآن در سالهاي قبل از ورود به دانشگاهها ، گفت : ورود دانش اموزآني دراين مدارس مورد توجه است كه دانش آموز و خانواده هر دو موافق شناخت اصول ،عقايد و آموزه هاي ديني باشند، بنابراين براي جلوگيري ازچند دستگي در اين مدارس ، پس از برگزاري آزمون علمي كه شامل دروس عمومي معارف، عربي ، زبان انگليسي ، ادبيات و درس تخصصي رياضي است ، يك مصاحبه نيز با حضور اولياء دانش آموز از فرد و ولي او را ضروري است .

دارابي ازغناي بالاي كتب آموزشي اين مدارس خبر داد و افزود : كتابهاي مدارس علوم اسلامي صدرا ، علاوه بر تدريس دروس عمومي علوم انساني ، شامل مباحث تخصصي در مورد احكام ، اخلاق ، فقه و ادبيات عرب است ، بطوريكه به قبولي صد درصد دانش آموزان اين مركز در دانشگاههاي ذيربط مي انجامد .

وي با اعلام اينكه دانش آموزان تازه وارد اين مدارس ، از طريق برگزاري اردوهاي توجيهي - آموزشي ، با فضا و محيط آموزشي خود بيشتر آشنا مي شوند ، گفت : اردوي دانش آموزان امسال 7 تا 18 مرداد ماه برگزار مي شود .

ثبت نام درمدارس علوم و معارف اسلامي صدرا براي امسال از25 خرداد ماه آغاز و تا 5 تيرماه ادامه خواهد داشت.

دوم آبان ماه 1381 مطابق با مجوز شوراي عالي آموزش و پرورش با تأسيس مدارس علوم اسلامي صدرا موافقت شده است و اين مدارس دانش آموزان داوطلب را پس از پايان دوره راهنمايي ثبت نام مي كنند .

