افلاكي: در مسابقه انتخابي شركت مي كنيم

مجيد افلاكي سرگروه تيم ملي در گفت و گو با خبرگزاري مهر در مورد اردوي مشترك دو كره گفت: اين دومين اردوي تكواندو ايران در كره جنوبي است كه مي تواند خيلي براي اعضاي تيم موثر باشد. ومن مطمئن هستم اين اردو از لحاظ كمي و كيفي در سطح قابل قبولي برگزار خواهد شد. افلاكي ادامه داد: در اين اردو چند سابقه تداركاتي نيز در نظر گرفته شده است كه مي تواند در بالا بردن اعتماد به نفس اعضاي تيم مفيد باشد و در كل به آنچه مدنظر مربيان است دست پيدا كند.

وي در مورد آمادگي خود گفت: در شرايط مطلوبي قرار دارم تمرينات خود و منطقي را پشت سر مي گذارم و اميدوارم كه بتوانم چون گذشته براي ايران اسلامي افتخارآفرين باشم. سرگروه تيم ملي در پايان در رابطه احتمال برگزاري ديدار انتخابي با ملي تاجيك گفت: من تابع مربيان تيم ملي هستم و هر آنچه آنها صلاح بدانند انجام مي دهيم ولي در كل تلاش مي كنم هوگوي تيم ملي را در مسابقات جهاني آلمان و انتخابي المپيك از آن خود كنم و در اين راه از حضور در مسابقه انتخابي نيز ابائي ندارم.