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۲ شهریور ۱۳۸۲، ۲۱:۲۴

افلاكي: در مسابقه انتخابي شركت مي كنيم

افلاكي: در مسابقه انتخابي شركت مي كنيم

تيم ملي تكواندو بزرگ سالان ايران صبح جمعه تهران را به مقصد كره جنوبي جهت برپايي يك اردوي مشترك با اعضاي تيم ملي اين كشور ترك كرد.

مجيد افلاكي سرگروه تيم ملي در گفت و گو با خبرگزاري مهر در مورد اردوي مشترك دو كره گفت: اين دومين اردوي تكواندو ايران در كره جنوبي است كه مي تواند خيلي براي اعضاي تيم موثر باشد. ومن مطمئن هستم اين اردو از لحاظ كمي و كيفي در سطح قابل قبولي برگزار خواهد شد. افلاكي ادامه داد: در اين اردو چند سابقه تداركاتي نيز در نظر گرفته شده است كه مي تواند در بالا بردن اعتماد به نفس  اعضاي  تيم مفيد باشد و در كل به آنچه مدنظر مربيان است دست پيدا كند.

وي در مورد آمادگي خود گفت: در شرايط مطلوبي قرار دارم تمرينات خود و منطقي را پشت سر مي گذارم و اميدوارم كه بتوانم چون گذشته  براي ايران اسلامي افتخارآفرين باشم. سرگروه تيم ملي در پايان در رابطه احتمال برگزاري ديدار انتخابي با ملي تاجيك گفت: من تابع مربيان تيم ملي هستم و هر آنچه آنها صلاح بدانند انجام مي دهيم ولي در كل تلاش مي كنم هوگوي تيم ملي را در مسابقات جهاني آلمان و انتخابي المپيك از آن خود كنم و در اين راه  از حضور در مسابقه انتخابي نيز ابائي ندارم.

کد مطلب 19425

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