تجهيز مراكز استانهاي كشور به مركز آموزش رايانه اي براي نابينايان

به گزارش خبرگزاري مهر ، رحيم عباديدر مراسم افتتاح نخستين مركز آموزش مهارت هاي رايانه اي براي جوانان نابينا و كم بينا، افزود: از آنجايي كه با توسعه فناوري اطلاعات در جامعه بسياري از نيازهاي فردي و اجتماعي جوانان با نيازهاي خاص از طريق رايانه و راينترنت برآورده مي شود، به همين منظور آموزش جوانان نابينا و كم بينا الزامي و ضروري است.

وي با اشاره به اين كه به جوانان به خصوص نابينا و كم بينا نبايد از روي ترحم وقيموميت نگريست گفت: به جاي نگاه ترحم آميز به جوانان با نيازهاي خاص بايد به توانمندسازي آنان انديشيد و سازمان ملي جوانان براي اين امر فراهم كردن شرايط آموزش از طريق همكاري با نهادها و تشكل هاي خصوصي را سرلوحه كار خود قرار داده است.

عبادي افزود: براساس مجموعه مطالعات و تحقيقات انجام شده ، مهارت هاي فناوري اطلاعات اولين گزينه جوانان در فراگيري مهارت ها است و جواناني كه فناوري اطلاعات را كسب كرد و به خود اتكايي خواهند رسيد.

وي گفت: سازمان ملي جوانان در راستاي تحقق برنامه ارتقا و توانمند سازي جوانان در حوزه فناوري اطلاعات وتحت پوشش قراردادن تمام جوانان ، اقدام به تجهيز مركز آموزش عصاي سفيد به سيستم هاي رايانه ويژه جوانان نابينا و كم بينا كرد.

رييس سازمان ملي جوانان خاطرنشان كرد: سازمان ملي جوانان با اجراي اين پروژه الگويي اميدواراست سازمانها و وزارتخانه هاي مرتبط ( بهزيستي ، وزارت رفاه و ...) را در بسط و گسترش فناوري اطلاعات براي جوانان با نيازهاي خاص به تحرك وا دارد.

همچنين در مراسم افتتاحيه اين مركز آموزشي، محمد علي انصاريان مدير عامل موسسه غير انتفاعي عصاي سفيد با اعلام اين مطلب كه هم اكنون در كشور بيش از 200 هزارنفر نابيناي مطلق و حدود 600 هزارنفر دچار اختلالات جدي در بينايي وجود دارند، افزود: با تجهيز اين مركز به سيستم هاي رايانه اي مختص نابينايان، امكان آموزش 700 نفر نابينا و كم بينا با نرم افزار هاي كاربردي رايانه به صورت رايگان فراهم مي شود.

وي افزود: كلاس هاي پيش بيني شده طي چهار دوره 75 روزه برگزارمي شود كه در هر دوره 150 نابينا و كم بينا طي 12 جلسه به فراگيري نرم افزاري پايه اي مي پردازند.