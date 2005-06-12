دومين دوره جشنواره ادبي پروين اعتصامي برگزار مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، اين دوره جشنواره ادبي پروين اعتصامي درسه بخش بزرگسال ، كودك و نوجوان و پايان نامه برگزارمي شود كه حوزه بزرگسال شامل شعر، داستان ، نمايشنامه ، ترجمه ، پژوهش ونقد وحوزه كودك و نوجوان نيز شامل شعر و داستان در رده هاي سني مختلف است.

امسال آثار مربوط به سالهاي 82 و 83 مورد بررسي قرار گرفته و تاكنون نيمي از داوريها به پايان رسيده است.

دراين دوره برخلاف دوره گذشته به منظور تعامل و آشنايي بيشتر بين پديدآورندگان زن در كشورهاي همسايه و جهان اسلام با بانوان نويسنده ايران ميهماناني به ويژه از حوزه كشورهاي فارسي زبان و برخي از كشورهاي همسايه در اين برنامه فرهنگي حضور خواهند داشت و به برگزيدگان اين بخش نيز جايزه ادبي پروين اعتصاي اهدا خواهد شد.

برگزاري ميزگرد هاي ادبي و فرهنگي و نمايشگاههاي تخصصي از ديگر برنامه هاي جنبي اين جشنواره خواهد بود.

جشنواره ادبي پروين اعتصامي توسط دفتر مجامع و فعاليت هاي فرهنگي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار مي شود .