خواسته هاي جامعه ورزش ازرييس جمهور آينده اعلام شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين اطلاعيه درخواست هاي جامعه ورزش از رئيس جمهورچنين عنوان شده است :

1- تحقق اصل سوم قانون اساسي به خصوص درمورد ( تربيت بدني رايگان ) است كه با گذشت 27 سال از انقلاب اسلامي هنوزتفسير روشني از اين اصل ، به نحوي كه همه آحاد ملت ازآثارآن بهره مند باشند ، به عمل نيامده است.

2- ازآن جا كه براي قرارگرفتن ورزش دربرنامه زندگي مردم بايستي اين فعاليت ازسالهاي نخست زندگي به كودكان و نوجوانان آموزش داده شود، زمينه اين آموزش ها درجامعه و به ويژه درمراكزتحصيلي و آموزشي فراهم و سرمايه گذاري مادي و انساني دراين باره متناسب شود.

3- براي آنكه خانواده ها بتوانند ازفعاليت هاي سلامت بخش ورزش ، بطورجمعي و خانوادگي بهره مند شوند محيط و فضاي لازم براي اين گونه فعاليت ها فراهم شود.

4- دولت با بينش مثبت تري به امر ورزش نگريسته و در برنامه ريزيها توجه لازم به امرورزش بعمل آورده و سرمايه گذاري مادي و معنوي متناسب با نيازها پيش بيني و اختصاص دهد.

5- ساختارو تشكيلات ورزش كشوراز وضعيت نامشخص فعلي خارج و طرح نظام جامع ورزش مورد بازنگري قرارگرفته و سازماندهي مناسب ، براي اداره ورزش كشور به عمل آيد.

6-از آن جا كه دست اندركاران ورزش اعم از ورزشكاران و قهرمانان ، كاركنان ، كارشناسان ، مديران ، مربيان و متخصصان ، معلمين ، مدرسين و استادان هدفي جز خدمت ندارند و از كمترين منافع مادي بهره مند هستند، قدر و منزلت اجتماعي آنان به ترتيب ممكن حفظ و مشخص شود.

7- قهرمانان ورزشي ، افرادي مصمم و با اراده هستند كه در دوران فعاليت ورزشي خود با تمرينات سخت و پيگير به كسب افتخار مي پردازند و اغلب از زندگي شخصي و خانوادگي خود غافلند . بهمين جهت تأمين زندگي و معيشت آنان بايد در اولويت قرار گيرد.

8- عليرغم آنكه ورزشكاران و دست اندركاران ورزش نهايت توان شخصي خود را براي كسب پيروزي در ميادين و مجامع بين المللي به كارمي گيرند . معهذا همگامي براي رسيدن به قافله پيشرفت نياز به امكانات و اعتبارات متناسب دارند و لازم است در برنامه ريزي ها به اين بخش توجه كافي بشود.

9- درعين حال امكانات موجود فعلي و تأسيسات ورزشي ايجاد شده نياز به اداره و نگهداري دارد و بالضروره بايد به تناسب امكانات ، نيروي كار در بخش ورزش جذب و امكان بكارگيري نيروهاي متعهد و متخصص در اين بخش فراهم شود.

10- وضعيت معيشتي كاركنان بخش ورزش مورد بازنگري قرار گرفته و حداقل چگونگي لازم در وضعيت استخدامي آنان با ساير بخشها به وجود آيد.

11- با ايجاد خانه هاي ورزش و باشگاههاي خانوادگي ويژه كاركنان ورزش وتنظيم برنامه هاي سياحتي ، زيارتي و تفريحي در اوقات فراغت روحيه اين قشر خدمت دهنده براي انجام بهتر وظايف حفظ شود.

12- تا حدي كه امكان پذيراست درمشاغل مربوط به ورزش از افراد متخصص و آشنا به اين حرفه درمشاغل مختلف استفاده شود.

13- براي آنكه مربيان ورزش ، كه اينك به عنوان يك شغل اين فعاليت را انتخاب مي كنند قادر به اداره و ادامه زندگي باشند و وضعيت استخدامي مناسبي براي آنان پيش بيني شود.

14- با توجه به اينكه قهرمانان ورزشي در هر رده سني و موقعيتي كه هستند ( اعم از دانش آموزي ، دانشجويي ، كارگري ، نظامي و نهايتا قهرمانان ملي ، قهرمانان آسيا ، قهرمانان جهان و قهرمانان المپيك) براي كشور افتخار آفريني و موجب اهتراز پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران در ميادين و مجامع بين المللي مي شوند، منزلت آنان مشخص و طبق ضوابط امتيازات ويژه به آنان تعلق گيرد.

15- وجود يك كانال تلويزيوني 24 ساعته ماهواره اي ويژه ورزش نقش عمده اي در آشنايي علاقمندان با پيشرفتهاي ورزشي جهان و نيز پر كردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان دارد.

16- از ورزش به عنوان يك ابزار مهم در پيشگيري از اعتياد و انحرافات جوانان استفاده شود و در اين رابطه دستگاههاي مربوطه برنامه هاي مشترك تنظيم نمايند.