ايتارتاس از انفجار بمبي در يك قطار مسافربري چچني عازم به مسكو خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس، قطار مسافربري شماره 381 كه صبح امروز از گروزني پايتخت منطقه جدايي طلب چچن به سمت مسكو در حركت بود هدف انفجار بمب قرار گرفت و در پي اين انفجار تعدادي از مسافران اين قطار صدمه ديدند.

براساس گزارشات اوليه اين قطار ساعت 7 صبح امروز به وقت مسكو در منطقه كاشيرا در 140 كيلومتري مسكوهدف بمب گذاري قرار گرفت كه بر اثر آن چهار واگن اين قطار از ريل خارج شدند.

سخنگوي نيروهاي امنيتي روسيه FSB به نقل از لوكوموتيوران اين قطار مسافربري اعلام كرد كه اين بمب در ريل هاي راه آهن جاسازي شده بود.

به گفته وي گروه تحقيق نيروهاي امنيتي جستجوي خود براي پيدا كردن علل اين انفجار و عاملان آن را آغاز كرده اند اما به دليل تازه بودن اين انفجارهنوزنتيجه مشخصي اعلام نشده وگروه تحقيق تنها به زخمي شدن تعدادي از مسافران اكتفا كره اند و به دليل واژگوني چهار واگن قطار هنوز براي اعلام تعداد قطعي تلفات زمان بيشتري مورد نياز است.