لارسن نماينده دبيركل سازمان ملل با بشار اسد ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويترز، منابع مطلع اعلام كردند كه اين ديدار درحالي است كه سازمان ملل آماده مي شود تا گروهي را براي تائيد خروج نيروهاي سوريه از لبنان به اين كشور اعزام كند.

"نجيب فريجي"رئيس مركزاطلاعات سازمان ملل دربيروت با صدور بيانيه اي اعلام كرد: امروزصبح آقاي رودلارسن به درخواست آقاي كوفي عنان دبيركل سازمان ملل با بشار اسد ديدار كرد".

در اين بيانيه ضمن تاكيد بر تداوم گفتگوها آمده است:"اين دو مقام پيرامون تمام مسائل مربوطه به گفتگو پرداختند و بعد از اتمام ديدار، لارسن براي ديداري كوتاه با دبيركل سازمان ملل دمشق را به سوي نيويرك ترك كرد".

اين ديداردرحالي صورت مي گيرد كه مقامات و ديپلماتها اعلام كردند كه عنان روز جمعه تصميم گرفت تا گروهي را به لبنان بفرستد و روشن كنند كه آيا نيروهاي اطلاعاتي سوريه لبنان را ترك گفته اند يا هنوز در اين كشور مستقر هستند.

لارسن نماينده سازمان ملل است كه از سوي عنان ماموريت پي گيري و عملي شدن قطعنامه 1559 يا خروج نيروهاي سوري از لبنان مي باشد است.

گفتني است كه بسياري از تحليلگران اقدام اخير سازمان ملل براي اعزام اين گروه را اقدامي سياسي و تحت فشار آمريكا مي دانند و اين مساله از آنجا نشات مي گيرد كه اخيراً جرج بوش رئيس جمهور آمريكا طي هشدار تازه اي از سوريه خواست نيروهايش را از لبنان خارج كند .

بوش اخيراً درجمع خبرنگاران در كاخ سفيد گفته است : وي از گزارشهايي مبني اينكه سازمانهاي اطلاعاتي سوريه در لبنان بسر مي برند، ناراحت مي باشد.