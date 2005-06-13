افزايش بي رويه ظرفيت پذيرش دانشگاه ها، قدرت تجزيه و تحليل دانشجويان را كاهش داده است // عالم بودن ارزش خود را از دست داده است

دكتر صادقي درگفتگو با خبرنگار حوزه ودانشگاه "مهر" افزود: فعاليت علمي به خودي خود يك پاداش است. دانشمندان واقعي همين كه فرصت فعاليت علمي براي آنها فراهم مي شود، احساس مفيد بودن يا با ارزش بودن پيدا مي كنند و به خود باوري مي رسند.

وي تصريح كرد: هر كس كه مدرك دارد يا در آستانه اخذ مدرك قرار دارد، دانشمند و روشنفكر واقعي نيست. داشتن كاركترهاي علمي و روشنفكري لازم و ملزوم يكديگر مي باشند.

رييس دانشگاه اروميه خاطرنشان كرد: در طول 20 سال گذشته ظرفيت هاي دانشگاه ها 14 برابر افزايش يافته است. آيا تمام اين تعداد داراي ضريب هوشي بالا مانند دانشجويان گذشته هستند.

وي در ادامه افزود: با افزايش تعداد دانشجويان در دانشگاه ها، قدرت تجزيه و تحليل در مسائل علمي در دانشگاه ها پايين مي آيد.

اين مقام مسئول يادآور شد: عدم اطمينان از آينده شغلي در دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي دليل ديگري براي كاهش نشاط علمي در دانشگاه ها است.

دكتر صادقي تصريح كرد: عدم آگاهي از آينده باعث مي شود كه دانشجو نتواند براي آينده خود تصميم گيري كتد در نتيجه دانشجو به تكه چوبي تبديل شده كه در مسير رودخانه حركت مي كند.

رييس دانشگاه اروميه خاطرنشان كرد: رقته رفته در جامعه ما عالم بودن ارزش و اعتبار خود را از دست مي دهد. افراد وقتي مي توانند از مسيرهاي غيرعلمي و ساده تر به خوشبختي برسند، به اين راه هاي جايگزين و ساده روي مي آورند.

وي يادآور شد: با ايجاد روز افزون واحدهاي غيردولتي و غيرعلمي دانشگاهي در مناطق دور افتاده كه فاقد جنبه هاي روشنفكري و ارتقاي علمي هستند، افرادي تربيت مي شوند كه افق ديد محدودي دارند و دانشجويان بي انگيزه اي تربيت مي شوند.

دكتر صادقي در پايان افزود : در ميان استادان هم مانند دانشجويان كمبود نشاط علمي ديده مي شود. اساتيد دانشگاه ها وقتي مي بينند با ارتقا از استادياري به دانشياري تنها 100 هزار تومان به حقوق ماهيانه آنها اضافه مي شود، به راه هاي آسانتري براي افزايش درآمد روي مي آورند.