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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۳۶

گزارش اختصاصي "مهر "

دولت از محل ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي 268 ميليارد تومان درآمد كسب كرد

ميزان ماليات بر فروش فراورده هاي نفتي درسال 1383 با رشد چشمگير نسبت به سال 82 به دو هزار و 684 ميليارد ريال افزايش يافت .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در سال گذشته در قانون بودجه كسب دوهزار ميليارد ريال ماليات بر فروش فراورده هاي نفتي پيش بيني شده بود، درحالي كه عملكرد سال  نشان مي دهد كه دوهزار و 684 ميليارد ريال از اين محل درآمد به دست آمده است كه بدين ترتيب 34 درصد بيش از اهداف برنامه بوده است.

به گزارش مهر اين نوع درآمد از جمله درآمدهايي است كه از مالياتهاي غير مستقيم به دست مي آيد.

در سال گذشته  46 هزار و 364 ميليارد ريال درآمد از محل مالياتهاي غير مستقيم پيش بيني شده بود كه 91 درصد از اين رقم يعني 42 هزار و 524 ميلياردريال آن محقق شد .

 همچنين عملكرد مالياتهاي غير مستقيم نشان مي دهد كه در سال گذشته رقمي معادل ده هزار و 555 ميليارد ريال ماليات بر كالا و خدمات مصوب شده بود كه 9 هزار و 436 ميليارد ريال آن محقق شد .

براساس اين گزارش ، 89 درصد از برنامه پيش بيني شده در سال 1383 براي كسب درآمدهاي ماليات بر كالاو خدمات كه از درآمدهاي غير مستقيم محسوب مي شود محقق شده است .

همچنين آمار منتشره در اين باره حاكي است كه دو هزار و 684 ميليارد ريال ازكل ماليات بركالا و خدمات  توسط ماليات بر فروش فراورده هاي نفتي كسب شده است .

 

 

 

 

 

کد مطلب 194382

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