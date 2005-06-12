مسعود ده نمكي " كدام استقلال! كدام پيروزي! " را با 10 دوربين ساخت

مسعود ده نمكي، نويسنده و كارگردان اين فيلم مستند ضمن تاييد خبر توليد اين فيلم در گفت و گو با خبرنگار سينمايي " مهر" راجع به مراحل ساخت گفت: اين فيلم در مضمون كلي خود قصد دارد به مساله گفتمان عدالت اشاره كند. فيلم فضاي دو قطبي فوتبال ايران و حال و هواي ميان هواداران دو تيم فوتبال استقلال و پرسپوليس را به تصوير مي كشد. البته در اين فيلم ما به سراغ خانواده دو تن از هواداران فوتبال نيز رفته ايم كه در حادثه ورزشگاه آزادي كشته شده اند.

وي در خصوص زمان شروع توليد و چگونگي ساخت اين اثر اظهار داشت: كار فيلمبرداري از روز بازي ايران و ژاپن و حادثه كشته شدن هواداران فوتبال آغاز مي شود و در ادامه تا آخرين بازي ملي را دنبال مي كنيم. همچنين بيشتر بازي هاي باشگاهي نيم فصل دوم ليگ برتر فوتبال را ضبط كرده ايم. ما براي ساخت اين فيلم به طور همزمان از 10 دوربين استفاده كرده ايم تا هم مسابقات و هم واكنش هاي مردم و هواداران را ضبط كنيم.ده نمكي درباره آماده سازي اين فيلم مستند توضيح داد: مرحله تصويربرداري در قطع DV cam به پايان رسيده است و در حال حاضر تدوين آن به وسيله علي يكتا در حال انجام است. فيلم پس از آماده سازي نهايي كه حدود يك ماه به طول مي انجامد وارد شبكه خانگي خواهد شد. البته زمزمه هايي از اكران عمومي فيلم هاي مستند وجود دارد كه در صورت تحقق اين امر، فيلم را براي نمايش عمومي نيز آماده خواهيم كرد.فيلم مستند - داستاني " كدام استقلال! كدام پيروزي!" داستان زندگي چند هوادار فوتبال را به تصوير مي كشد كه سالها به عنوان هواداران اين دو تيم فعاليت مي كرده اند، اما پس از مدتي متوجه مي شوند به خاطر توجه زياد به فوتبال، از ساير مسايل دور مانده اند.نورالدين گودرزي به عنوان دستيار كارگردان و برنامه ريزي، فشاد گل سپيدي در سمت مدير فيلمبرداري و پدرام كريم به عنوان مدير توليد در ساخت اين فيلم همكاري داشته اند.گفتني است همچنين پدرام كريمي، مدير توليد مستند - داستاني " كدام استقلال! كدام پيروزي!" در گفت وگو با خبر نگار مهر تصريح كرد: اين فيلم مجوز ساخت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت كرده است.