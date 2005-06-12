انتصاب مسعود بارزاني به عنوان رييس حكومت محلي كردستان عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان امارات ، عدنان مفتي رييس پارلمان كردستان عراق اعلام كرد مجلس محلي امروزبا اكثريت آرا موافقت خود را براي انتصاب مسعود بارزاني به عنوان رييس حكومت خود مختاراين منطقه،به مدت 4 سال اعلام كرده است.

عدنان مفتي درپايان نشست پارلمان كردستان كه درشهراربيل درشمال عراق برگزار شد دركنفرانس مطبوعاتي خود تصريح كرد برگزاري مراسم ويژه انتصاب بارزاني بعنوان رييس واداي سوگند وي ، به دليل اوضاع بحراني درعراق كه مانع حضور يافتن شخصيت هاي بلند پايه عراقي و غيرعراقي دراين مراسم مي شود به روز سه شنبه موكول شد.

قراراست دو نشست مجلس محلي كردستان امروزبرگزار شود كه نشست اول به اعلام نامزدي بارزاني به عنوان رييس منطقه خود مختاركردستان عراق مربوط مي شود ونشست ديگري به انجام راي گيري بين نمايندگان وانتخاب وي به اين سمت اختصاص دارد.

اضافه مي شود درروز پنجم ماه جاري ميلادي ژوئن ( 15 خرداد ماه ) مجلس محلي كردستان عراق با 111 عضو آغاز به كار كرد اكثريت كرسي ها دراين مجلس دراختيار ائتلاف دو حزب مشترك اتحاديه ميهني و دمكرات به رهبري جلال طالباني و مسعود بارزاني قرار دارد.