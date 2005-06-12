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۲۲ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۴۸

بابك محمدي در گفت وگو با "مهر" :

بودجه تئاتر براي كارگردانان مشخصي هزينه مي شود/مسوولان تئاتر در كارهاي خود صداقت ندارند

بودجه تئاتر براي كارگردانان مشخصي هزينه مي شود/مسوولان تئاتر در كارهاي خود صداقت ندارند

600 ميليون اصلا براي توليد تئاتر كافي نيست چون بودجه فقط براي 5 نفر كارگردان مشخص هزينه مي شود ومن احساس مي كنم صداقتي دركار نيست.

" بابك محمدي " كارگردان تئاتر در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: در فرهنگ تئاتري ما صداقت كامل ديده نمي شود و تمعلق ودروغ مانع رشد تئاتر كشور ما شده است.
وي  بابيان اين مطلب كه بايد ديد بودجه چند ميلياردي تئاتر صرف چه  كاري مي شود؟ ، گفت: بودجه تئاتر بايد صرف آن چيزي شود كه تماشاگر برروي صحنه قرار است ببيند نه صرف ديدن كارمندان كوتاه وبلند تئاتر .
محمدي در ادامه خاطر نشان كرد: اگر قرار است تنها 600 ميليون تومان صرف اجراهاي تئاتري در سال 84 شود ، 10 ميليون تومان  براي دستمزد كاركنان وكارمندان مركز هنرهاي نمايشي كافي است،بنابراين  بايد ديد باقي بودجه صرف چه اموري خواهد شد؟
وي افزود: اصل قضيه اجراي تئاتر است اگر قرار است تئاتر اجرا نشود مسوولان آن را تعطيل كنند و تنها ما اداره وكارمندان تئاتر داشته باشيم .
كارگردان حرفه اي ها ضمن انتقاد از عملكرد مطبوعات در نقدرفتارهاي  مديران تئاتر متذكر شد: روزنامه ها و رسانه هاي ما بايد عملكرد اين مديران را مورد نقد و بررسي قرار دهند و اشتباهات و كوتاهي هاي آنها را مورد انتقاد قرار دهند.
بابك محمدي تصريح كرد:  خبرنگاران فقط نبايد با من وكارگردانان ديگر مصاحبه كنند و از ما بخواهند تا عملكرد مديران را مورد نقد قرار دهيم آنها نيز بايد درباره سفرهاي خارجي مديران، بودجه تئاتر و اتفاقات تئاتري بي تفاوت نباشند وپيرامون آنها از مسوولان نمايشي پرسش كنند و واقعيتهاي پشت پرده را  شفاف سازي كنند.

کد مطلب 194388

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