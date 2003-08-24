سفير جديد سوريه در تهران با نايب رييس مجلس شوراي اسلامي ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از اداره كل فرهنگي روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي در اين ديدار آقاي محمدرضا خاتمي ضمن اظهار خرسندي از جو صميمانه حاكم بر روابط دو كشور، جايگاه سوريه را در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ويژه و ممتاز دانست و ضمن قدرداني ازمواضع شجاعانه و آگاهانه اين كشور در قبال كشورمان در دوران سختي، ديدگاه كليه مسوولين، مقامات و جريانات موثر سياسي در ايران را نسبت به ضرورت واقعيت گسترش روابط با جمهوري عربي سوريه هماهنگ ارزيابي كرد.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تحولات اخير در جامعه جهاني و بروز پديده تك قطبي شدن جهان در مقطع كنوني تنها راه مقابله باتهديدات احتمالي اين دوران را تكيه دولتها بر ملتها و توجه به خواسته ها و فراهم آوردن زمينه هاي مشاركت هرچه بيشتر آنان در سرنوشتشان عنوان كرد.

خاتمي در ادامه تسري روابط از سطح دولتها به ملتها و گسترش ارتباطات و رفت و آمدها ميان نهادهاي مدني و سازمانهاي غير دولتي، احزاب، گروههاي سياسي، صاحب نظران و اساتيد دانشگاههاي دو كشور را در تحكيم و تعميق هرچه بيشتر مناسبات دو جانبه حائز اهميت توصيف كرد.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين با تاكيد بر اصولي بودن مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال مساله فلسطين، برقراري صلحي عادلانه متضمن به رسميت شناخته شدن و استيفاي كامل حقوق ملت فلسطين از جمله آزادسازي سرزمينهاي اشغالي، بازگشت آوارگان و تشكيل دولت مستقل فلسطيني براساس انتخاب مردم را تنها راه حل بحران فلسطيني و برقراري آرامش پايدار در اين سرزمين بر شمرد.

در ادامه اين ديدار آقاي حامد حسن سفير جديد سوريه در تهران نيز ضمن اشاره به تلاشها و مساعي گسترده رهبران فقيد دو كشور در پي ريزي و تقويت پايه هاي مناسبات فيما بين هدف از ماموريت خود را بكارگيري تمام توان در جهت عمق بخشيدن هرچه بيشتر به روابط دوجانبه در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و پارلماني بيان كرد.

آقاي حامد حسن در ادامه پايه ريزي روابط دو كشور را مبتني بر يك سلسله اصول و مشتركات از جمله استقلال ملي، مقابله با توطئه هاي خارجي، حمايت از روندهاي عادلانه اي از جمله مساله فلسطين و بالابردن شان و منزلت جهان اسلام دانست و گسترش تبادلات سياسي و پارلماني مقامات دو كشور را گواه اهميت و ضرورت مداوم مناسبات هرچه فعالتر ميان ايران و سوريه برشمرد.