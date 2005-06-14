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۲۴ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۵۷

رئيس كميته اجرايي بناي يادبود جلال آل احمد در گفت وگوي اختصاصي با مهر :

ساخت بناي يادبود جلال آل احمد پايان تير ماه آغاز مي شود / نبود جاده آسفالته مانع ساخت بنا در زادگاه جلال است

ساخت بناي يادبود جلال آل احمد پايان تير ماه آغاز مي شود / نبود جاده آسفالته مانع ساخت بنا در زادگاه جلال است

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : سيد قربان بني فاطمي - عضو هيات امناي بناي يادبود " جلال آل احمد " در شهر طالقان ، به تشريح فعاليت هاي اين هيات درباره بزرگداشت جلال و ساخت بناي ياد بود اين نويسنده ايراني در زادگاه اجدادي اش پرداخت .


رئيس هيات امناي بناي ياد بود جلال آل احمد ، در گفت و گو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر ، با اعلام اين خبر افزود : اين بنا داراي ويژگي هاي يك مجموعه فرهنگي هنري  وتلفيقي ازمعماري سنتي ايران ومعماري مدرن امروزين است و تلاش مي كنيم كه اين بنا ضمن يادآوري جلال آل احمد ،  نمادهايي را نيز ازپسرعموي جلال آل احمد ، يعني آيت الله طالقاني داشته باشد . 

وي درباره فكر اوليه اين طرح به مهر گفت : در سال 1374و 1375 فكر ايجاد بنايي در زادگاه جلال در منطقه اورازان كه در نزديكي شهر طالقان است باچند تن از دوستداران جلال خانواده وي ( سيمين دانشور و شمس آل احمد ) وچندي از اهالي شهر طالقان در ميان گذاشته شد كه مورد موافقت قرار گرفت ؛ سيمين دانشور گفت من با اين كار موافق هستم ، ولي چون امور مربوط به منزل جلال در تهران را هم برعهده دارم ، نمي توانم دراين طرح فعال باشم .

بني فاطمي در ادامه ياد آور: ما با نهادها و مسئولين كشور،  رايزني كرديم كه اين بنا را در زادگاه جلال با وسعتي بالغ بر ده هزار متر مربع بنا كنيم ، ولي بعد تصميم گرفتيم اين بنا در شهر طالقان كه فاقد مكان فرهنگي است ، پي ريزي شود و دليل دوم هم براي ساختن اين يادبود در طالقان اين است كه اورازان فاقد جاده آسفالته است ورفت وآمد به آنجا واقعا مشكل است .

بني فاطمي در ادامه گفت : بناي يادبود با كمك وهمكاري سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري تا سه هفته آيده و نهايتا تا آخر تيرماه آغاز مي شود . كلنگ آغاز اين بنا در منطقه شهرك طالقان آغاز خواهد شد و اميدواريم كه تا زمان سالگرد وفات جلال ، فاز اول اين مجموعه در مدت سه ماه به بهره برداري برسد .

گفتني است مشروح گفتگو با سيد قربان فاطمي ، عضوهيات امناي بناي جلال و مدير اجيراي اين پروژه در روزهاي آينده منتشر خواهد شد.

کد مطلب 194410

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