آثاري از ادب كهن ايران براي چندمين بار منتشر شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، برگزيده متون نثر فارسي ، به كوشش منوچهر دانش پژوه در 645 صفحه وشمارگان 1650 نسخه توسط نشر فرزان روز منتشر شد .



اين كتاب دربرگيرنده 400 متن از ادوار مختلف زبان فارسي است . از كتاب ترجمه تفسير طبري ، تاريخ طبري ، كيمياي سعادت ، جوامع الحكايات ، كليله ودمنه ، مرزبان نامه ، امير ارسلان نامدار ، كشف الاسرار ، مقامات حميدي تا آثار معاصر در ادبيات فارسي مانند چرند وپرند ، جمالزاده ،مقالات روغي ، جلال آل احمد وآثاري از ديگر نويسندگان معاصر ايراني را شامل مي شود .

كتاب باور خردمندان ؛ زندگي ، آثار وبررسي نقد ديدگاه هاي فلسفي سهروردي ، به كوشش فريد الدين رادمهر در 140 صفحه وشمارگان 1650 نسخه منتشر شد .

براساس اين گزارش ، كتاب بيهقي ، نوشته ولي الله دروديان در 110 صفحه وشمارگان 1650 نسخه منتشر شد . اين كتاب به بررسي زندگي اين اديب ومورخ برجسته ايراني ، معرفي آثار و ذكر گزيده اي از تاريخ بيهقي ، ذكر برداركردن حسنك وزير ، پرداخته است .

كتاب خاقاني وسياست نامه ؛ برگزيده اشعار خاقاني شرواني ، به كوشش جمشيد علي زاده در230 صفحه وشمارگان 1650 نسخه به پيشخوان كتابفروشي ها راه يافت .

به گزارش مهر ، اين ناشر همچنين به زودي كتاب شاهنامه فردوسي ؛ ساختار وغالب ، نوشته كرت هانريش هانرن ، باترجمه كيكاووس جهانداري را در 255صفحه شمارگان 2000نسخه تجديد چاپ خواهد كرد .