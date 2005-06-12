هيچ رسانه اي ازعملكرد مثبت خط دفاعي تمجيد نكرد // منتقدان تيم ملي نگذاشتند شيريني صعود تيم ملي را احساس كنيم

به گزارش خبرنگار" مهر" برانكو ايوانكويچ بعد ازظهر امروزدراولين نشست خبري خود پس ازصعود به جام جهاني به مدت دو ساعت و15 دقيقه پاسخگوي سوالات خبرنگاران رسانه هاي گروهي بود.

دراين نشست كه درآكادمي فوتبال برگزارشد، ابتدا همايون شاهرخي مديرفني تيم ملي با تشكرازهمه عواملي كه دراين صعود كادر فني را همراهي كردند ورفتن تيم ملي به جام جهاني را به تمامي دست اندركاران فوتبال تبريك گفت.

مديرفني تيم ملي فوتبال كشورمان ابراز اميدواري كرد اين تيم بتواند دررقابتهاي جام جهاني با حمايتهاي همه جانبه رسانه ها، فدراسيون فوتبال، كادرفني وبازيكنان دررقابتهاي جام جهاني نيزبه موفقيتهاي خود اداهه دهد.

حسين فركي مربي تيم ملي فوتبال نيزبا تبريك اين صعود گفت: برخلاف اينكه انتظارداشتيم پس ازصعود تيم ملي حداقل به مدت كوتاهي شاهد به وجود آمدن جومثبت عليه تيم ملي باشيم، اما متاسفانه برخي ازرسانه ها حتي اجازه ندادند عرقي كه بخاطرچهار سال زحمت برتن كادرفني نشسته بود خشك شود. متاسفانه اين عده، ازفرداي ديداربا بحرين شروع به انتشارخبرهاي نا اميد كننده وياس برانگيز ازحضورتيم ملي درجام جهاني كردند.

فركي ادامه داد: ازاين رسانه ها انتظارمي رفت حداقل يك هفته صبرمي كردند تا كادرفني هم در اين شادي بزرگ استراحت كوتاه توام با شادي داشته باشند وپس ازآن انتقادات خود را شروع كنند. اين كه ما ازهم اكنون اين بحث را مطرح كنيم كه اگردرجام جهاني موفق نشويم يا برعكس خيلي زود است، اجازه بدهيد موقعش كه فرا رسيد انتقاد كنيد وانتقاداتتان سازنده باشد.

احمدي سجادي نيزدرسخناني با تبريك صعود تيم ملي به جام جهاني تصريح كرد: ما دراين دوره ازرقابتها دروازه بانان خوبي داشتيم كه توانستند با حضوردر اردوي تيم ملي سهمي درصعود تيم ملي به جام جهاني داشته باشند. اميدوارم اگرانتقادي هم از دروازه بانان تيم ملي صورت مي گيرد انتقادات سازنده اي باشد تا ما درجام جهاني بتوانيم ازاين انتقادات استفاده كنيم.

پس ازصحبتهاي اعضاي كادرفني برانكو ايوانكويچ سرمربي تيم ملي با تشكرازكليه عواملي كه درراه رسيدن اين تيم به جام جهاني تلاش وحمايت كردند به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان با بيان اينكه براي صعود به جام جهاني مشكلاتي زيادي را پشت سرگذاشته است، تصريح كرد: ما راه سخت ودشواري را پشت سرگذاشتيم تا به اين موفقيت بزرگ رسيديم وحالا ضروري نيست كه بخواهيم به اين مشكلات اشاره كنيم.

برانكو ادامه داد: درراه صعود تيم ملي رسانه ها حمايتهاي بسياري ازتيم ملي انجام دادند، هرچند كه دربين آنها انتقاداتي نيزمطرح شد، اما به هرحال آن انتقادات كه بعضا غيرمنصفانه هم بود براي آنها ماند وما به جام جهاني صعود كرديم.

برانكو ايوانكويچ درمورد برنامه هاي تيم ملي فوتبال كشورمان براي حضوردررقابتهاي جام جهاني آلمان گفت: برنامه تيم ملي تا جام جهاني را هشت ماه پيش اعلام كردم و اگرسربه كشوهاي ميزتان بزنيد، متوجه اين امرخواهيد شد با اين حال يك بارديگر اعلام مي كنم كه دورجديد تمرينات و اردوهاي تيم ملي ازروز20 تيرماه با حضوربازيكنان شاغل درليگهاي داخلي آغازخواهد شد، چون ما دراين دوره نمي توانيم ازبازيكنان لژيونرخود استفاده كنيم. اين اردو ده روزدرايران به طول خواهد انجاميد وپس از آن به مدت 14 روزدريكي ازكمپ هاي انگليس اردوخواهيم زد ودراين اردوتلاش مي كنيم بازيكنان جديدي را محك بزنيم.

برانكوافزود: بعد ازپايان اين اردوبه سمت ژاپن مي رويم واين احتمال وجود داد كه اردويي سه روزه درهنگ كنگ نيزبرگزار كنيم.

وي ادامه داد: به احتمال فراوان 26 اوت يك ديدارتداركاتي با ليبي درتهران برگزارخواهيم كرد، يا همان زمان مسابقات چهار جانبه L.G را پيش روخواهيم داشت.

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان با بيان اينكه درچند ماه آينده سعي مي كنيم براي هرماه دومسابقه تداركاتي داشته باشيم، تصريح كرد: تلاش ما اين است كه هرچه سريعتربازي با تيمهاي اروپايي وحريفان تداركاتي خود را قطعي كنيم وازيك ماه مانده به آغازرقابتهاي جام جهاني اردو اصلي مان را آغازخواهيم كرد.

برانكو استفاده ازيك تيم روانشناسي در تيم ملي را رد كرد وافزود: بازيكنان ما دراين مدت ازنظررواني درشرايط مطلوبي قرار داشتند وتنها صحنه اي كه دراين چند سال خوش يمن نبوده است، درچين اتفاق افتاد.

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان كه سابقه مربيگري درجام جهاني را دارد، درجواب اين سوال كه آيا اين تجربه مفيد به تيم ملي ايران نيزكمك خواهد كرد، گفت: قطعا اين يك تجربه گرانبها است ومن تلاش مي كنم الان به نفع تيم ملي ايران دررقابتهاي جام جهاني استفاده كنم.

برانكو ايوانكويچ با اشاره به ديدار آينده تيم ملي كشورمان برابر ژاپن تصريح كرد: ما براي اين ديدارمهدي مهدوي كيا وستار زارع را به علت دو اخطاره بودن دراختيارنداريم و وضعيت بازيكنان لژيونرنيزتا آن زمان مشخص نيست تا ديداربا ژاپن فرصت زيادي باقي مانده وبايد منتظر اتفاقات آينده بود. اما آنچه مسلم است ما با تمام توان به ژاپن خواهيم رفت و آنجا تلاش خواهيم كرد با ارائه فوتبالي زيبا وتماشاگرپسند شايستگي هاي خودمان را بيشتر ازپيش به اثبات برسانيم.

برانكوايوانكويچ با تاكيد اين خبركه براي اردوهاي جام جهاني از بازيكنان جديدي دعوت خواهد كرد، اظهارداشت: قطعا در اردويي كه در آلمان خواهيم داشت. ازدوبازيكن شاغل دربوندس ليگا دعوت خواهيم كرد تا براي اولين بارآنها را دراردوي تيم ملي محك بزنيم واگرشرايط حضوردرتيم ملي فوتبال ايران را داشتند، ازآنها درراه جام جهاني استفاده خواهيم كرد.

برانكو ادامه داد: براي بالا بردن سطح كيفي وفني بازيكنان تيم ملي برنامه هاي ويژه اي داريم كه قبل ازبازي با بحرين برنامه هاي انفرادي اين بازيكنان را به آنها اعلام كرده ايم وقطعا اجراي اين برنامه ها به بالا رفتن توان تيمي وانفرادي تيم ملي كمك خواهد كرد.

وي درمورد اضافه شدن نفرات به كادرفني تيم ملي گفت: قطعا يك پزشك متخصص را به كادرپزشكي تيم ملي اضافه خواهيم كرد، ضمن اينكه مشاهده گران تيم ملي را نيزگسترش خواهيم داد ودليلي براي تغييرات دركادرفني تيم ملي وجود ندارد.

وي درمورد حضورعلي دايي دررقابتهاي جام جهاني گفت: دايي وگل محمدي درديدار برابركره شمالي ازجمله بهترين بازيكنان ايران بودند ونشان دادند كه مي توانند درمسابقات آينده نيزبراي تيم ملي بازيكنان مفيدي باشند.

سرمربي تيم ملي با انتقاد ازخبرنگاران رسانه هاي گروهي كه اشاره اي به عملكرد خوب وعالي خط دفاعي تيم ملي نداشتند، تاكيد كرد: خط دفاعي ما كه دردوسال اخيرمورد انتقادات بسياري قرارگرفته بود، درديدارهاي مقدماتي عملكرد بسيارخوبي داشت، اما دربين تمام سوالاتي كه مطرح شد هيچكس ازعملكرد خط دفاعي تمجيد نكرد.

سرمربي تيم ملي اكثرزمان اين جلسه را به بحث و پاسخگويي به سوالات خبرنگاران درمورد مسائل فني وزدن ضربات ايستگاهي اين تيم اختصاص داد كه درنهايت طرفين نتوانستند يكديگررا متقاعد كنند.