راه اندازي گشايش اعتبار اينترنتي در كشور//جرايم رانندگي اينترنتي دريافت مي شود

نوروزكهزادي درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي"مهر"درخصوص گسترش بانكداري الكترونيكي دركشور،گفت: با افتتاح اين طرح مشتريان بانك مي توانندبدون مراجعه به بانك از طريق اينترنت گشايش اعتبار نمايند.

وي گفت: درحال حاضرگسترش تجارت الكترونيك بدون توسعه بانكداري الكترونيك وفراهم آوردن زيرساخت هاي لازم براي تحقق اين امرامكان پذيرنيست.

وي با باين اينكه بانك توسعه تلاش كرده با ارائه خدمات اينترنتي وموبايل بانك بخشي ازخلا بانكداري الكترونيك دركشوررا برطرف نمايد، افزود: دامنه فعاليت هاي موبايل بانك بسيار گسترده است،درحال حاضر ما خريد وفروش سهام وپرداخت قبوض آب، برق،تلفن وتلفن همراه از طريق موبايل بانك صورت مي گيرد كه به زودي پرداخت قبض گاز وجرايم راهنمايي ورانندگي نيزبه آن اضافه خواهد شد.

كهزادي با اشاره به فاصله خدمات بانكي كشورازاستانداردهاي بين المللي،اظهارداشت: براي رسيدن به استاندارد هاي بين المللي نيازبه تحولات زيادي درسطح نظام بانكداري كشورداريم.

وي از خدمات اينترنتي اين بانك درزمينه گشايش اعتبارخبر داده وتصريح كرد: دراين طرح مشتري براي گشايش اعتبار وLC هاي وارداتي وصادراتي نيازي به مراجعه به بانك نداشته وازطريق اينترنت با بانك ارتباط برقرارمي كند.

مديرعامل بانك توسعه صادرات با اشاره به حجم زياد اين پروژه،افزود: ما اميدورايم با تسريع درعمليات اين پروژه ظرف يكسال آينده شاهد بهره برداري از اين خدمات باشيم.