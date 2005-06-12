دولت هاي گذشته باعث شدند مردم سرخورده شوند

به گزارش خبرگزاري "مهر" دكتر محمد باقر قاليباف كانديداي رياست جمهوري صبح امروز پس از ديدار از شهرهاي رامسر، چالوس، تنكابن و بعد از ديداري كوتاه با مردم شهرستان نور به سمت آمل حركت كرد و در راه عبور از شهرستان محمود آباد با استقبال بي نظير مردم اين شهرستان روبرو شد به گونه اي اتوبوس وي از حركت باز ايستاد و در ميان شعارها و حمايت هاي مردم دكتر قاليباف مجبور شدند بدون برنامه پيش بيني شده قبلي با مردم اين شهرستان سخن بگويد، بيش از سه هزار نفر جمعيت بر پاي اين سخنراني ايستادند.

دكتر قاليباف با اشاره به معضل بيكاري در استان مازندران عنوان كرد: مشكلات اساسي استان مازندران از ضعف مديريت و ضعف در برنامه ريزي ناشي مي شود.

وي افزود: فساد اداري باعث شده تا فرصت ها به درستي تقسيم نگردد.

اين كانديداي رياست جمهوري با بيان اينكه دولت رانتي متكي به نفت ، خود را بي نياز از نيروي انساني مي بيند، اظهار داشت : اين دولت به دنبال كارآفريني نيست و تنها به توزيع درآمدهاي حاصل از نفت بسنده كرده است.

وي ادامه داد: تا زماني كه دولت ما كارفرمايي عمل كند و به دنبال كار آفريني نباشد اين مشكلات وجود خواهد داشت.

دكتر قاليباف با اشاره به دلزدگي مردم از وعده و وعيدها تصريح كرد: بحث شعار و دلزدگي مردم از آن يك حقيقت انكار ناپذير است و مردم ماديگر از شعار خسته شده اند.

كانديداي رياست جمهوري با بيان اينكه مردم علاقمند هستند دولت آينده با عملكرد خود توقعات آنها را تامين نمايد افزود: من در طول دوران مديريتم به عنوان يك مدير عملگرا بودم و با فعاليتهاي خود به دنبال پاسخ به توقعات مردم خواهم بود.

قااليباف درخصوص جايگاه زنان در كابينه اش خاطر نشان ساخت: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي زنان در عرصه هاي مختلف حضور پيدا كردند و در سالهاي اخير، اين حضور چشمگيرتر هم شده است و در دولت من هم، شايسته سالاري ملاك خواهد بود و بحث جنسيت در گزينش مديران به هيچ وجه مطرح نيست.