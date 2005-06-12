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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۰:۵۰

آخرين ساعات روز يكشنبه صادر شد

اطلاعيه دبيرخانه‌ شوراي امنيت كشور درباره انفجارهاي تهران و اهواز

اطلاعيه دبيرخانه‌ شوراي امنيت كشور درباره انفجارهاي تهران و اهواز

در پي حوادث تروريستي يكشنبه تهران و اهواز ، دبيرخانه‌ شوراي امنيت كشور اطلاعيه‌اي صادر كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" متن اين اطلاعيه بدين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت بزرگوار ايران، به استحضار مي‌رساند كه مقارن ساعت 11 صبح روز يكشنبه 22/3/84 در شهر اهواز سه محموله انفجاري در مقابل ساختمانهاي اداري و يك شي انفجاري مقابل يك منزل مسكوني منفجر شد كه با كمال تأسف انفجارات ياد شده باعث كشته شدن 7 نفر و زخمي شدن قريب به 40 نفر از هموطنان عزيز و بي گناه گرديد.

اين اقدام تروريستي بيانگر آنست كه بار ديگر دست پليد مخالفين نظام و دشمنان مردم، بويژه براي جلوگيري از حضور پر شور ملت در انتخابات به خون آغشته گرديد.

در پي اين حادثه و در اجراي دستور رياست محترم جمهوري از اولين لحظه كليه دستگاهها و نهاد‌هاي امنيتي و انتظامي مكلف شده‌اند با تمامي توان به رديابي عوامل اين جنايات پرداخته و علاوه بر تشكيل ستاد ويژه پيگيري در استان، تيمهاي مجرب و متخصصي نيز از مركز به منطقه اعزام گرديده‌اند.

يقينا با توجه به توانمندي و اقتدار نيروهاي امنيتي و انتظامي و با تشديد اقدامات كنترلي و مراقبتي ويژه، ضمن تأمين امنيت شهروندان عزيز با استفاده از اطلاعات بدست آمده، به زودي شاهد شناسايي و دستگيري عوامل اين جنايات خواهيم بود كه به محض وصول نتيجه مراتب متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسيد.

کد مطلب 194536

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