اجراي طرح گردشگري "بي جي" در كرج متوقف شد

رئيس سازمان حفاظت ازمحيط زيست شهرستان كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت: طرح ارزيابي تفريحگاه و گردشگاهي "بي جي" از سوي شهرداري كرج به شوراي شهر ارائه داده نشده است و اين مسأله باعث حساسيت مسئولان نسبت به اجراي اين طرح شده به همين دليل بنا به دستور رئيس محيط زيست استان تهران ، اجراي عمليات طرح بي جي متوقف شده است.

نوذر حق شناس افزود: طرح گردشگري "بي جي" كه از سوي شهرداري كرج در حال اجرا بود؛ اگر مطابق با استانداردهاي زيست محيطي باشد و طرح ارزيابي نيز داشته باشد ، مي تواند اجرا شود؛ ولي تا هنگامي كه طرح مورد نظر در شوراي شهرتصويب نشود، قابل اجرا نيست.