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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۸:۴۰

اجراي طرح گردشگري "بي جي" در كرج متوقف شد

اداره حفاظت از محيط زيست كرج جلوي اجراي طرح گردشگري "بي جي" در اين شهرستان را گرفت.

رئيس سازمان حفاظت ازمحيط زيست شهرستان كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت: طرح ارزيابي تفريحگاه و گردشگاهي "بي جي" از سوي شهرداري كرج به شوراي شهر ارائه داده نشده است و اين مسأله باعث حساسيت مسئولان نسبت به اجراي اين طرح شده به همين دليل بنا به دستور رئيس محيط زيست استان تهران ، اجراي عمليات طرح بي جي متوقف شده است.

 

نوذر حق شناس افزود: طرح گردشگري "بي جي" كه از سوي شهرداري كرج در حال اجرا بود؛ اگر مطابق با استانداردهاي زيست محيطي باشد و طرح ارزيابي نيز داشته باشد ، مي تواند اجرا شود؛ ولي تا هنگامي كه طرح مورد نظر در شوراي شهرتصويب نشود، قابل اجرا نيست.

 

کد مطلب 194549

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