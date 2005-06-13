انتصابات جديد در كادر نظامي با هدف تقويت فرماندهي سازمان اطلاعات و نيروي هوايي است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اينترنتي ايلاف، براساس نظركارشناسان مسائل سياسي، اين تغييروتحولات در ارتش و سازمان اطلاعات اسراييل نشان مي دهد كه تل آويو براي انجام حملات خارجي تلاش مي كند.

منابع اسراييلي اعلام داشتند: انتصابات جديد پس ازگذشت دو ماه صورت خواهد پذيرفت وآن همزمان با نزديك شدن زمان اجراي طرح يكجانه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي براي عقب نشيني از نوار غزه و تخليه چهار شهرك پراكنده در كرانه غربي خواهد بود.

براساس اطلاعات واخباررسيده ، هم اكنون "عاموس يدلين" وابسته نظامي اسراييل در آمريكا به عنوان رئيس شبعه اطلاعات اين رژيم انتخاب شده است وهدف از اين اقدام جمع شدن كارشناسان اطلاعاتي و كارشناسان هواپيمايي اين رژيم دريكجا مي باشد.



اين اقدام درزماني صورت مي گيرد كه يدلين قبلا خلبان بوده وبه عنوان معاون حالتوس درنيروي هوايي فعاليت داشته است.

اين منابع افزودند كه احتمال ارتقا درجه يكي از افسران بلند پايه نيروي هوايي تاثيربسيارزيادي بر روي نيروهاي هوايي ارتش اسراييل خواهد گذاشت.

علاوه بر آن محافل امنيتي اسراييل يك سري انتظارات ديگري دارند و آن استعفاي "هارون فروكس"رئيس كنوني شعبه اطلاعات نظامي اين رژيم در پي انتصابات جديد است. البته پيش بيني مي شود" دان هرئيل" فرمانده منطقه جنوبي پس از اجراي طرح عقب نشيني از نوار غزه از مقام خود كناره گيري كند.

پس ازمدت طولاني ازمشخص نشدن افسران ارشد درستاد مشترك ارتش و بخصوص كساني كه در دوره تصدي يعالون انتخاب شده بودند، حالتوس با مشاورت شائول موفاز وزير جنگ اسراييل تصميم گرفت انتصابات جديد درارتش اين رژيم را صورت دهد.