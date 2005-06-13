اختصاص كتابخانه در مساجد كشور اقدامي در راستاي ارتقاء فرهنگ ديني جامعه است

حجت الاسلام علي نعمت الهي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : كتابخانه هاي مساجد بعنوان پايگاه هايي فرهنگي و قابل دسترس براي عموم ، در ارتقاء ديني و فرهنگي اقشار مختلف جامعه نقش بسيار ارزشمندي دارند .

وي با تأكيد بر اينكه با توجه به ارزشهاي سازنده اين پايگاهها ، مي بايست در راستاي افزايش كمي و كيفي آنها اقدامات لازم صورت گيرد، گفت : طي سالهاي اخير نسبت به اين مسئله اهتمام خوبي شده است ، اما با توجه به ظرفيتهاي موجود و نيازهاي فرهنگي و ديني كه در تمام محله هاي كشور وجود دارد ، اين مقوله توجه بيش از پيش مسئولان را مي طلبد .

حجت الاسلام نعمت الهي با اعلام اينكه فضاي اغلب مساجد كشور بگونه اي است كه ظرفيت راه اندازي يك كتابخانه كوچك را هم ندارند ، گفت : داشتن چند قفسه كوچك ، ميز و چند صندلي در يك اطاق مستقل ، حداقل امكانات اين امر است كه مهيا كردن آنها براي همه مساجد وجود ندارد به همين دليل ، كتابهايي كه در مناسبتهاي مختلف از سوي برخي دستگاهها به مساجد هديه مي شوند ، در موقعيت نامناسبي نگهداري مي شود كه اين امر تخريب تدريجي آنها را در پي دارد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر در ادامه با يادآوري ارزشهاي مثبت وجود كتابخانه در مساجد ، گفت : مساجد بعنوان پايگاههايي فرهنگي مي بايست از غناي لازم برخوردار باشند كه وجود كتابخانه يكي از راههاي رسيدن به غناي فرهنگي است ، از سوي ديگر، طبق يك سنت حسنه ، همواره كتابهايي ارزشمند به مساجد هديه مي شود كه اين اماكن مي بايست فضايي مناسب و استاندارد براي نگهداي آنها داشته باشند ، به همين دلايل، اختصاص بخشي از مسجد به كتابخانه بسيار ضروري است .

وي با اشاره به اينكه امروزه مساجد بسياري در كشور از فضاي كتابخانه برخوردار هستند ، ضرورت افزايش اين فضاها را يادآور شد .