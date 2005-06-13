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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۰۶

رئيس سازمان تبليغات اسلامي بوشهر در گفتگو با "مهر":

اختصاص كتابخانه در مساجد كشور اقدامي در راستاي ارتقاء فرهنگ ديني جامعه است

اختصاص كتابخانه در مساجد كشور اقدامي در راستاي ارتقاء فرهنگ ديني جامعه است

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر با اشاره به ارزشهاي وجود كتابخانه در مساجد ، اين امر را اقدامي مناسب در راستاي ارتقاء فرهنگ ديني و عمومي كشور اعلام كرد .

حجت الاسلام علي نعمت الهي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : كتابخانه هاي مساجد بعنوان پايگاه هايي فرهنگي و قابل دسترس براي عموم ، در ارتقاء ديني و فرهنگي اقشار مختلف جامعه نقش بسيار ارزشمندي دارند .

وي با تأكيد بر اينكه با توجه به ارزشهاي سازنده اين پايگاهها ، مي بايست در راستاي افزايش كمي و كيفي آنها اقدامات لازم صورت گيرد، گفت : طي سالهاي اخير نسبت به اين مسئله اهتمام خوبي شده است ، اما با توجه به ظرفيتهاي موجود و نيازهاي فرهنگي و ديني كه در تمام محله هاي كشور وجود دارد ، اين مقوله توجه بيش از پيش مسئولان را مي طلبد .

حجت الاسلام نعمت الهي با اعلام اينكه فضاي اغلب مساجد كشور بگونه اي است كه ظرفيت راه اندازي يك كتابخانه كوچك را هم ندارند ، گفت : داشتن چند قفسه كوچك ، ميز و چند صندلي در يك اطاق مستقل ، حداقل امكانات اين امر است كه مهيا كردن آنها براي همه مساجد وجود ندارد به همين دليل ، كتابهايي كه در مناسبتهاي مختلف از سوي برخي دستگاهها به مساجد هديه مي شوند ، در موقعيت نامناسبي نگهداري مي شود كه اين امر تخريب تدريجي آنها را در پي دارد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر در ادامه با يادآوري ارزشهاي مثبت وجود كتابخانه در مساجد ، گفت : مساجد بعنوان پايگاههايي فرهنگي مي بايست از غناي لازم برخوردار باشند كه وجود كتابخانه يكي از راههاي رسيدن به غناي فرهنگي است ، از سوي ديگر، طبق يك سنت حسنه ، همواره كتابهايي ارزشمند به مساجد هديه مي شود كه اين اماكن مي بايست فضايي مناسب و استاندارد براي نگهداي آنها داشته باشند ، به همين دلايل،  اختصاص بخشي از مسجد به كتابخانه بسيار ضروري است .

وي با اشاره به اينكه امروزه مساجد بسياري در كشور از فضاي كتابخانه برخوردار هستند ، ضرورت افزايش اين فضاها را يادآور شد .

 

کد مطلب 194555

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