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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۹:۰۴

با انتشار گزارشي از كاستي هاي موجود دراين سازمان بين المللي

نيويورك تايمز: آمريكا بارديگر خواهان استعفاي عنان شد

نمايندگان كنگره آمريكا در گزارشي 174 صفحه اي و ضمن انتقاد شديد از سازمان ملل، از دبير كل كنوني خواستند كه زودتر استعفا دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، قرار است يكي از كميته هاي كنگره آمريكا در نامه اي كه در هقته جاري ارائه مي دهد ضمن انتقاد شديد از سازمان ملل اعلام كند كه اين سازمان از مديريت ضعيف، پرسنل ناكارآمد، وضع اخلاقي رو به افول و عدم وجود اعتبار رنج مي برد و بايد هر چه زودتر اصلاحات لازم در اين سازمان اعمال شود.

در ادامه اين گزارش از تمام اعضاي سازمان ملل درخواست مي شود اعمال اصلاحات پيشنهادي آمريكا را به طور دقيق پيگيري نمايند.

اين گزارش در ميان پيشنهادات خود اشاره كرده است كه سازمان ملل بايد تلاش نمايد با استانداردهاي بين المللي هماهنگي بيشتري داشته باشد تا عملكرد هاي خود را بهبود دهد.

همچنين از سازمان ملل خواسته شده است تا از  اعضاي خود بخواهد در برابر نسل كشي و كشتار جمعي و نقض حقوق بشر واكنش هاي بهتري صورت دهند.

اين كميته يك نسخه از گزارش 174 صفحه اي خود را به نيويورك تايمز ارسال كرده است. قرار است روز چهارشنبه اين گزارش در واشنگتن در اختيار مقامات مربوطه قرار گيرد.

همچنين در اين گزارش تعدادي از نمانيدگان كنگره مستقيما از عنان درخواست كرده اند كه به دليل ايجاد رسوايي برنامه نفت در برابر غذا استعفا دهد.

 

کد مطلب 194562

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