درخواست اعراب سني براي عضويت 25 نماينده آنها در كميته تدوين قانون اساسي عملي ومنطقي نيست

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري قطر،همام حمودي رئيس كميته تدوين قانون اساسي دايمي با درخواست هاي غير- منطقي عرب هاي سني براي عضويت 25 تن از نمايندگان آنها در اين كميته مخالفت كرد.



به گفته وي، هيچ چيزي كه اين درخواست را توجيه كند، وجود ندارد.



وي افزود : فعاليت كميته تدوين قانون اساسي دايمي و تصميم گيري ها در آن بر اساس توافق خواهد بود نه بر اساس اكثريت آرا.



حمودي هشدار داد كه افزايش تعداد اعضاي كميته تدوين قانون اساسي دستيابي به توافق را دشوار خواهد كرد و اين مساله به نوبه خود درتدوين نهائي قانون تاخير ايجاد خواهد كرد.حمودي به دشواري دستيابي به توافق درمورد مطالبات عرب هاي سني اعتراف كرد .



وي به پايان تهيه پايه ها و ساختارهاي قانون دولت و هويت آن اشاره كرد و گفت : پايه ها و اصول اساسي تثبيت شده است و روند تدوين بندها و مفاد آن باقي مانده است.



از سوي ديگر حاجم الحسني رئيس مجمع ملي (پارلمان ) عراق گفت : نمايندگي عرب هاي سني به آمار و ارقام مشخصي مربوط نيست و تا زماني كه روند تدوين قانون اساسي بر اساس توافق باشد اينكه تعداد نمايندگان عرب سني 10 يا 15 يا 25 نفر باشد بر قانون اساسي تاثير نخواهد گذاشت .



علي الاديب عضوكرد كميته تدوين قانون اساسي عراق دراربيل گفت : مشاركت عرب هاي سني ضرورت دارد اما روند مشاركت آنها با 25 عضو يك مساله غير قابل قبول است درحالي كه كردها تنها 15 درصد اعضاي كميته تدوين را تشكيل داده اند.

شايان ذكر است كميته دايمي قانون اساسي عراق دردهم ماه مه (20 ارديبهشت ) با 55 عضو تشكيل شد كه شامل 28 نماينده ازائتلاف عراق يكپارچه ، 15 نماينده از ائتلاف كردستان ، 8 نماينده از ليست العراقيه و 4 نماينده از ديگر گروه ها مي باشد.

كميته تدوين قانون اساسي مجمع ملي عراق موظف است تا 15 ماه آگوست (24 مرداد) پيش نويس قانون اساسي را تدوين نمايد و تا قبل از 15 اكتبر ( 23 مهر) نيز يك همه پرسي را براي كسب موافقت ملت عراق با آن برگزار نمايد.

اين همه پرسي بايد اكثريت آراي ملت عراق را كسب نمايد،مشروط برآنكه دو سوم جمعيت سه استان مجاور از مجموع 18 استان آن را رد نكنند.

در صورتي كه قانون اساسي دائمي به تاييد مردم اين كشوربرسد ، انتخابات سراسري بايد حداكثر 15 دسامبر(24 آذر84 ) به منظور تشكيل دولت جديد تا 31 همان ماه ( 10 دي 84) برگزار شود.