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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۵۳

انتظارات جامعه دانشگاهي از رئيس جمهور آينده (1)

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد تهران شمال در گفتگو با "مهر" : رئيس جمهور منتخب بايد شرايط برابري براي تمامي دانشگاه هاي كشور فراهم كند

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد تهران شمال در گفتگو با "مهر" : رئيس جمهور منتخب بايد شرايط برابري براي تمامي دانشگاه هاي كشور فراهم كند

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد تهران شمال گفت: دانشگاه آزاد از رئيس جمهور آينده كشور انتظار دارد تا اين دانشگاه را كه در ميان دانشگاه هاي كشور مظلوم واقع شده به جايگاه اصلي خودش بازگرداند و شرايط برابر ميان همه دانشگاه ها ايجاد كند.

زهرا ابراهيمي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: دانشگاه آزاد اسلامي از نظر علمي و صنفي كم از دانشگاه هاي دولتي ندارد ولي در حقش اجحاف شده است. دانشجويان، فارغ التحصيلان و كساني كه در اين دانشگاه فعاليت مي كنند از رئيس جمهور آينده انتظار دارند كه از شرايط برابري نسبت به ديگر دانشگاه هاي كشور برخوردار شوند.

وي تصريح كرد: جوانان و دانشگاهيان از رئيس جمهور آينده انتظار دارند كه به وضعيت اقتصادي و به خصوص اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي توجهي خاص داشته باشد و با توجه به اين كه اكثريت نسل جامعه ما جوانان هستند بايد به اين بخش بيش از بخش هاي ديگر رسيدگي شود.

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي افزود: رئيس جمهور آينده كشور بايد در زمينه امور فرهنگي نيز برنامه هاي بلند مدت و ريشه اي ارائه نمايد به صورتي كه پاسخگوي نيازهاي فرهنگي جوانان و دانشجويان كشور باشد.

ابراهيمي خاطرنشان كرد: فرهنگ سازي در كشور نيازمند برنامه هاي بلند مدت است و نمي توان مانند امور پژوهشي، آموزشي و عمراني در كوتاه مدت نتيجه گرفت.

وي تصريح كرد: جامعه كشور ما بيش از گذشته نياز به فرهنگ سازي دارد. امروزه فرهنگ اسلامي بيش از گذشته در جامعه تخريب مي شود و رئيس جمهور آينده و منتخب بايد در اين زمينه اطلاعات فرهنگي مطلوبي را در اختيار جوانان قرار دهد تا اين قشر براي دريافت اطلاعات فرهنگي مجبور به مراجعه به فضاهاي غير علمي و دانشگاهي نباشند.

کد مطلب 194575

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