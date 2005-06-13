به نفع جريان اصولگرا و كشور است كه كانديداها به وحدت نظر برسند

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري"مهر" شب گذشته همايش مشتركي با حضور اعضاي هيأت علمي رشته اقتصاد تمامي دانشگاههاي كشور، مديران صنعت و نانو تكنولوژي ، با يوتكنولوژي ، آي سي تي ، پتروشيمي ، نفت و گاز ، تجهيزات نفت ، خانه صنعت ، مديران شركت هاي كارگزاري و كارشناسان بورس و بازار سرمايه ، پزشكان ، تجار و بازارگانان به همت ستاد انتخاباتي دكتر علي لاريجاني برگزار شد.

دكتر علي لاريجاني در اين مراسم گفت : فكر نمي كردم مقدمات امر رياست جمهوري اين قدر وقت گير و مشكل باشد ، عجب اشتباه بزرگي كرديم كار بسيار سختي است ، شبانه روز بايد فعاليت كرد.

اين كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ادامه با ضروري خواندن احساس نگراني افراد از تكثر ايجاد شده در بين نيروهاي اصولگرا تأكيد كرد: براي من هم اين نگراني وجود دارد، در مجموع رفتار اصولگرايان در اين دوره را جالب ارزيابي نمي كنم و استنباطم از آنها يك بلوغ سياسي عميق تر با پيچيدگي قوي تري بود

وي با تشريح مراحل و مذاكراتي كه در بين اصولگرايان براي رسيدن به وحدت نظر روي داد ، افزود : از ابتدا تاكنون بنده با هر طرح و پيشنهادي كه در راستاي ايجاد اجماع بين اصولگرايان بود ، موافقت كرده ام ولي نتيجه اي حاصل نشد هم اكنون نيز درصدد انجام تلاش هايي هستيم ، ولي خيلي دير شده است هر چند اعتقاد دارم به نفع اين جريان و كشور است كه در شرايط كنوني اصولگرايان به وحدت نظر برسند.

دكتر لاريجاني قرار گرفتن مردم در معرض آراي مختلف كه موجب افزايش توانمندي جامعه خواهد شد را از رويكردهاي مثبت انتخابات نهم رياست جمهوري برشمرد و تصريح كرد : زمينه براي جهش در فن آوري و علم و تكنولوژي در كشور ما بسيار مساعد است و بهترين راه براي كاهش تهديدهاي خارجي و ايجاد آرامش لازم جهت برنامه ريزي اصولي و تبديل شدن به قدرت اول منطقه ، كه در چشم انداز 20 ساله به آن اشاره شده و همچنين براي گذر از تهديدهاي امريكا، ارتقاء سطح دانش و فن آوري و توان اقتصادي كشور است.

به گفته وي با اين اقدام زندگي مردم از تهديدهاي خارجي و داخلي رها مي شود.

وي تأكيد كرد : در دولت اميد به رفع نياز معيشتي 10 تا 12 ميليون نفر از افراد جامعه ، كه زير خط فقر زندگي مي كنند توجه زيادي خواهد شد.