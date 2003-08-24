"عشق فيلم " روي پرده مي رود

به گزارش خبرنگار گروه هنري "مهر" ، اين فيلم با مضموني طنز ، داستان فيلمسازي است كه تما م اندوخته خود را براي حضور در يك آسايشگاه رواني هزينه مي كند و به مرور خاطرات براي توليد فيلم در اين آسايشگاه مي پردازد.

در "عشق فيلم" كه پيشتر در بيست و يكمين جشنواره بين المللي فيلم فجر حضور داشت ، هنرمنداني نظير "فرهاد اصلاني" ، "مريلا زارعي" ، "سيروس ابراهيم زاده" ، مرحوم "رضا ژيان" و "ثريا قاسمي " نقش آفريني كردند.