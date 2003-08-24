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۲ شهریور ۱۳۸۲، ۱۹:۳۰

مهرماه در سينماهاي تهران

"عشق فيلم " روي پرده مي رود

"عشق فيلم " روي پرده مي رود

فيلم سينمايي " عشق فيلم " ساخته ابراهيم وحيد زاده ، مهرماه در گروه سينمايي آفريقا در تهران به نمايش گذاشته مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه هنري "مهر" ، اين فيلم با مضموني طنز ، داستان فيلمسازي است كه تما م اندوخته خود را براي حضور در يك آسايشگاه رواني هزينه مي كند و به  مرور خاطرات براي توليد فيلم در اين آسايشگاه مي پردازد.
در "عشق فيلم" كه  پيشتر در بيست و يكمين  جشنواره  بين المللي فيلم فجر حضور داشت ، هنرمنداني نظير "فرهاد اصلاني" ، "مريلا زارعي" ، "سيروس ابراهيم زاده" ،  مرحوم "رضا ژيان" و "ثريا قاسمي " نقش آفريني كردند.

کد مطلب 19458

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