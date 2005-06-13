گاردين: بسته شدن پايگاه اتمي سلافيلد در انگليس ميليون ها پوند خسارت ايجاد كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، شب گذشته فاش شد: نشت گسترده درتاسيسات فراوري سلافيلد در كومبرياي انگليس باعث شد كه اين تاسيسات براي چندين ماه ديگر بسته بماند و فقط همين مورد سبب مي شود كه انگليس در حدود 300 ميليون پوند در سال جاري متضرر گردد.

اين درحالي است كه انگليس براي دفع پسمان هاي هسته اي خود دچارمشكلات فراواني است وگروههاي محيط زيست اين كشور بارها به روش هاي دولت انگليس به اين موضوع اعتراض كرده اند.

از زماني كه روزنامه گاردين براي نخستين بار فاش كرد كه 83 متر مكعب اسيد نيتريك شامل 22 تن اورانيوم و پلوتونيوم از تجهيزات موجود در اين تاسيسات نشست كرده است، تاكنون نه تنها ضرر مالي زيادي براي انگليس بر جاي گذاشته است، بلكه سبب ايجاد آلودگي هاي جبران ناپذير محيط زيستي شده است.

متخصصين هسته اي انگليس در حال انجام بررسي هاي بيشتر هستند و هنوز اعلام نكرده اند تعمير اين تاسيسات تا چه زمان طول خواهد كشيد.