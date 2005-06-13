سامان سالور: چرا "ساكنين سرزمين سكوت" در گروه سينمايي آسمان باز جا ندارد؟



سامان سالور پشت صحنه "ساكنان سرزمين سكوت"

" سامان سالور " كارگردان سينما، ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگارسينمايي "مهر"، درمورد اكران فيلم "ساكنين سرزمين سكوت" گفت : نمي دانم چرا تا به حال اين فيلم را از اكران دراين سه سالن گروه سينمايي آسمان باز محروم كرده اند ؟

وي تصريح كرد : اگر گروه سينمايي آسمان باز محل عرضه فيلم هاي كم مخاطب است، ديگرنشان ندادن اين فيلم جاي سوال دارد.

اين كارگردان افزود : مسئولين گروه سينمائي آسمان باز عنوان مي كنند كه شما چقدر مي توانيد براي اين فيلم تبليغ كنيد؟ خب، ما اگرمي توانستيم براي اين فيلم تبليغ گسترده انجام دهيم ، آن را در گروه سينمايي عادي به نمايش درمي آوريم. ولي درهرصورت منتظر لطف مسئولان گروه سينمايي آسمان باز هستيم تا فيلم به اكران عمومي دربيايد .

سامان سالورتاكيد كرد: از زمان ساخته شدن فيلم ، بايد برخورد عادلانه تري با اين فيلم انجام شود و اين اثر ارزش هاي خاص خودش را دارد.



نمايي از ساكنين سرزمين سكوت

" ساكنين سرزمين سكوت " تا به حال درجشنواره هاي ونيز در پخش هفته منتقدان و جشنواره صوفيا در بلغارستان و اسلوونيا حضور داشته است و در جشنواره صوفيا برنده جايزه ويژه هيات داوران شده است .

سامان سالور دانش آموخته سينما از دانشكده سوره است و فيلم هاي كوتاه "بار گيسوانت را شانه خواهد كرد" و " آرامش با ديازپام ده " را ساخته و در فيلم هاي عليرضا اميني به عنوان دستيار كارگردان حضور داشته است .

داستان فيلم درباره جواني است كه در دل كوير كارش خوراندن مواد مخدر به شترهاي معتاد حامل قاچاق است و همراه با برادرش زندگي مي كند و سعي مي كند برادرش را از دزدي گازوئيل ازكاميونها باز دارد.

نويسنده و تهيه كننده و طراح صحنه و تدوينگر "ساكنين سرزمين سكوت "، سامان سالور، مديرفيلمبرداري مسعود سلامي است و حسين و حسن بنده علي در آن بازي دارند .