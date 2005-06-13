هاشمي صاحب 30 درصد از آرا است و در دور اول انتخاب مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در ستاد دانشجويي هاشمي رفسنجاني ضمن بيان اين مطلب افزود : اگر شرايط به همين گونه باقي بماند انتخابات به مرحله دوم كشيده نخواهد شد و هاشمي رفسنجاني در همان دور اول انتخاب مي شود.

دكتر حلمي با اشاره به سياست هاي صلح طلبانه هاشمي در روابط بين المللي ايران گفت : درست است كه كشور ما در حال حاضر بوسيله استكبار محاصره شده، اما هاشمي معتقد است به جز اسراييل كه حكومتي غيرمشروع دارد رابطه با ديگر كشورها مانعي ندارد.

وي در مورد تهديدات كشورهاي استكباري در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران و رابطه آن با انتخابات گفت : اگر بيش از 50 درصد مردم در انتخابات شركت كنند همه دنيا، انتخابات را قبول خواهند داشت و تهديدات راه به جايي نخواهد برد فقط مساله مهم اين است كه فرد قدرتمند و سياست مداري كه در عرصه بين المللي مورد قبول است، وارد صحنه شود .