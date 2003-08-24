رييس جمهور از پيگيري جدي دولت براي آزاد سازي مستند سازان خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر، آقاي خاتمي با بيان اين نكته كه مهم ترين راه آزادي، فراهم آوردن زمينه براي انتقال اخبار و اطلاعات از عراق مظلوم است گفت: آمريكايي ها با وجود چنين ادعايي، دو خبرنگار و مستندساز با سابقه كشور را كه نزد مردم، اصحاب مطبوعات و رسانه ها كاملا شناخته شده هستند را بازداشت كرده اند و متاسفانه با وجود گذشت مدت زيادي اززمان بازداشت آنها، ما كماكان از وضعيت آنها بي اطلاعيم .

رييس جمهور كه با خبرنگار شبكه دوم سيما گفتگو مي كرد خاطر نشان ساخت: دولت براي آزادي اين دو مستند ساز اقدام جدي كرده است و علاوه بر من ، وزير امورخارجه و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيزدراين زمينه موضع گيري صريح كرده اند.

رييس شوراي امنيت ملي در ادامه گفت: دستورات اكيدي به دبيرخانه شوراي امنيت ملي، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات صادر شده است، آنها هم در سطح ديپلماتيك و اطلاعاتي مشغول پيگيري هاي جدي هستند و با مقامات عراقي و دولت انگلستان و سفارت سوئيس در تهران هم مكاتباتي شده است.

سيد محمد خاتمي تصريح كرد: آن چه كه در مورد بازداشت مستند سازان در عراق صورت گرفته، خلاف ابتدايي ترين اصول و مباني حقوق بشراست و اين رفتارها سبب خواهد شد كه فاصله مردم عراق از اشغالگران هر روز بيشتر شود، كما اين كه امروز هم اين فاصله بسيار زياد است.

وي ابراز اميدواري كرد: ما اميدواريم هرچه زودتر نيروهاي اشغالگراز خاك عراق خارج شوند و به مردم عراق كه به نوعي گروگان آنهاهستند، اجازه بدهند تا خودشان بر سرنوشتشان حكومت كنند و بر تنش ها دامن نزنند.

سيد محمد خاتمي با ابراز انزجار شديد خود از حادثه انفجاردفتر سازمان ملل متحد در بغداد گفت: اين عمل بسيار زشتي است و ماهم آن را محكوم مي كنيم، اما زماني كه نيروهاي اشغالگر مردم عراق را تحقير مي كنند و اجازه حاكميت خود مردم بر سرنوشتشان را نمي دهند، حداقل آن است كه بهانه به دست نيروهاي تروريستي مي آيد.

رييس قوه مجريه تاكيد كرد: ما خواستار آن بوده و هستيم كه سازمان ملل متحد در عراق حضور جدي و موثر داشته باشد و اميدواريم اقدام اخير، خدشه اي بر روند حضور نيروهاي پاسدار صلح درعراق به وجود نياورد.

خاتمي در مورد سرجيو دوملو نماينده سازمان ملل متحد درعراق كه در حادثه انفجار مقر اين سازمان در بغداد كشته شد گفت: ايشان انسان بسيار با شخصيتي بود و تمام هدفش خدمت به صلح و كمك به مردم عراق بود.

وي در خصوص اين اقدام تروريستي تصريح كرد: به همان اندازه اي كه تروريست ها بايد در مقابل جناياتي كه مرتكب شده اند پاسخگو باشند، كساني كه با تحقير ملت و اشغال سرزمين ها زمينه اينگونه جنايات را به وجود مي آورند نيز بايد جوابگو باشند.

رييس جمهور با اعتراض نسبت به طولاني شدن مدت بازداشت "سعيد ابوطالب" و "سهيل كريمي" گفت" طبيعي است كه صاحبان اين گونه سياست ها، اين دو خبرنگار مظلوم ايراني را كه براي تهيه فيلمي مستند به كشور عراق رفته بودند بازداشت مي كنند و تا روزهاي بسياري هيچ گونه اطلاعي نيز از وضعيت آنها به صليب سرخ و خانواده هايشان نمي دهند.

وي هشدار داد: اين اقدام در كوتاه مدت و درازمدت به نفع نيروهاي آمريكايي وانگليسي نيست. تداوم اين گونه رفتارها سبب افزايش نفرت و دشمني شده و حوادثي را منجر خواهد شد كه نظير آن را در واقعه اخير در بغداد شاهد بوده ايم.

رئيس جمهور افزود : اميدوارم كه در آستانه هفته دولت شاهد حضور اين عزيزان در كنارمان باشيم، گرچه هركجا كه باشند ما به يادشان خواهيم بود و تمام تلاشمان را در جهت آزادي اين عزيزان به كار مي بنديم.

سيدمحمد خاتمي، در پايان گفتگوي خود خطاب به خانواده هاي ابوطالب و كريمي گفت: ما از سلامت آنها مطمئنيم و اطمينان داريم كه خانواده هاي اين دو مستند ساز با كمال مقاومت، صبر و ايستادگي مي كنند و در عين حال نيز حق دارند اعتراض خودشان را مطرح كنند و اميدوارم كه هرچه زودتر آقاي ابوطالب و كريمي را در بين خود و خانواده هايشان ببينم.

گفتني است سعيد ابوطالب و سهيل كريمي كه براي تهيه فيلمي مستند از زندگي مردم عراق پس از جنگ به اين كشور سفر كرده بودند از 55 روز پيش در بازداشت نيروهاي آمريكايي بسر مي برند .