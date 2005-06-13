واشنگتن پست: آمريكا هيچ برنامه اي براي تعطيلي زندان گوانتانامو ندارد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه واشنگتن پست، اطلاعات جديدي كه روز گذشته درمورد تاكتيكهاي شديد و خشن بازجويي در زندان گوانتانامو منشرشد، مي تواند تنش و جنجال در مورد برخورد با زندانيان را افزايش دهد.

با توجه به بازتاب اين اطلاعات جديد و انتقاد مقامات رسمي آمريكا ازنوع برخورد با زندانيان و درخواست جدي براي بسته شدن زندان گوانتانامو به منظور بهبود تصوير ذهني منفي كه از امريكا در جهان گسترش يافته است، ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريكا با شبكه فاكس نيوز مصاحبه كرد.

چني دراين مصاحبه كه قراراست امروز ازشبكه فاكس نيوز پخش شود به رغم كليه مخالفتها و انتقادهاي داخلي و خارجي از نحوه برخورد با زندانيان در گوانتانامو اظهار كرد كه واشنگتن هيچ برنامه اي براي بستن زندان گوانتانامو ندارد.

چني در توضيح ديدگاه دولت در مورد اين زندان گفت: كارگزاران رئيس جمهوري آمريكا مرتباً وضعيت زندان را مورد بررسي قرار مي دهند و مسئله مهمي كه بايد توجه داشته باشيم اينكه افرادي كه در گوانتانامو نگهداري مي شوند همگي مجرم و انسانهاي بدي هستند.

به گزارش مهر اظهارات معاون جرج بوش در حالي عنوان مي شود كه بارها رسانه هاي مختلف به عدم تفهيم اتهام زندانياني كه درگوانتانامونگهداري مي شوند اشاره كرده اند. بسياري از زندانيان بدون اينكه به آنها گفته شده باشد كه به چه اتهامي بازداشت شده اند تنها به ظن مجرم بودن در گوانتانامو نگهداري مي شوند.

چاك هاگل سناتور جمهوريخواه با انتقاد از وضعيت گونتانامو تصريح كرده است: " وضعيت زندان گوانتانامو يكي از دلايلي است كه تصوير آمريكا به عنوان جنگ طلب در دنيا شناخته مي شود."

هاگل در مصاحبه با شبكه سي ان ان اعلام كرد: " مشكل ما اينجا است مديران وزارت دفاع آمريكا هيچ مسئوليتي را در قبال بدرفتاري با زندانيان و هتك حرمت قرآن قبول نمي كنند."

مجله تايمز در شماره ديروز خود بخش جديدي از روشهاي بازجويي و شكنجه درزندان گوانتانامو را فاش كرد.

روزنامه انگليسي اينديپندنت در شماره امروز خود با اشاره به مدارك ارائه شده از سوي مجله تايمز، از نحوه بازجويي سخت و غيرانساني يكي اززندانيان پرده بر مي دارد. محمد الكهتاني يكي از مظنونين اصلي القاعده درحالي كه عريان شده است مجبورمي شود تا به صورت چهاردست و پا، پارس كند و صداي سگ از خود در آورد و پس ازخستگي مفرط ناشي ازسنگيني شكنجه ها، زندانبانان با ريختن آب بر سر وي و پخش موسيقي بسياربلند و آزار دهنده به وي اجازه خواب نمي دهند.

حتي وقتي زنداني اززندانبان اجازه مي خواهد تاعبادت كند و نماز بخواند آنها اجازه نمي دهند وبا پخش موسيقي طرب انگيز مانع از تمركز وي براي نماز كه از ركنهاي اصلي اسلام است، مي شوند.