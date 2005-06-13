كتابهاي با موضوع زندگي و آثار امام (ره) به هفتصد عنوان رسيد

به گزارش مهر ، درحالي كه بيشترين كتاب هاي منتشر شده قبل از سال 1368 مرتبط با موضوع انقلاب اسلامي، نهضت 15 خرداد بوده است پس از رحلت امام خميني (ره) و انتشار وصيت نامه سياسي - الهي توجه به ابعاد فكري، شخصيتي، اخلاقي، عرفاني ايشان افزون شد به گونه اي كه تا ابتداي سال جاري 700 عنوان كتاب درباره امام (ره) منتشر شد.

در سال 1368 كه سال رحلت رهبركبيرانقلاب اسلامي بود 18 عنوان كتاب درباره ايشان روانه بازارنشر شد و اين ميزان درسال 69 به 20 عنوان كتاب رسيد . اززمان رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي درخرداد 1368 تا پايان سال 1376 تعداد كتابهايي كه به شخصيت، آراء، انديشه و آثارامام پرداختند به 133 عنوان رسيد به گونه اي كه « وصيتنامه » و « صحيفه نور » دو كتابي است كه بيشترين شمارگان را در اين نه سال به خود اختصاص داده اند.

بر اساس اين گزارش از سال 72 به بعد نيز شاهد نشر كتاب هايي در حوزه كودك و نوجوان و بزرگسالان درباره زندگي ، آثار و شخصيت امام خميني (ره) هستيم.

اين گزارش حاكي است در مجموع از ابتداي سال 77 تا دو ماهه اول سال 84، 567 عنوان كتاب درباره زندگي، آراء، آثار و انديشه هاي امام خميني (ره) چاپ و منتشر شده است و با توجه به اينكه در سال 68 تا 76 تعداد 133 عنوان كتاب منتشر شده مي توان گفت بعد از رحلت امام (ره) تاكنون 700 عنوان كتاب درباره ايشان به زبان هاي فارسي، عربي، انگليسي، ژاپني، آلماني و .. منتشر شده است.