افزايش خطر ابتلا به ايدز با مصرف قرص هاي شادي آور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، هم اكنون بيش از 60 درصد معتادان به مواد مخدر در كشورهاي آسيايي، ناقل ويروس ايدز هستند و متاسفانه اين آمار رو به افزايش است.
بر اساس اين گزارش، يكي از راه هاي اصلي و مهم ابتلا به بيماري ايدز انجام رفتارهاي پرخطر جنسي است و در اين باره هم اكنون افزايش مصرف داروهاي توهم زا و شادي آور در كنار شيوع بيماري ايدز بشدت باعث نگراني متخصصان شده است.
بر اساس اين گزارش، مصرف اين قرص ها با ايجاد شادي و نشاط كاذب در مصرف كنندگان باعث افزايش تمايلات جنسي مي شود ، بنابراين انجام رفتارهاي پرخطر و بي بند و بار در مصرف كنندگان اين داروها بيشتر مشاهده مي شود چون اين افراد، خطر و عوارض رفتارهاي پرخطر خود را با مصرف اين داروها، كمتر درك مي كنند بنابراين ايجاد اين شرايط مي تواند باعث افزايش احتمال ابتلاي اين افراد به بيماري ايدز شود.
نظر شما