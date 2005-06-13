اسدالله شعباني : ناشر ، مولف و تصويرگر در حوزه فرهنگ مظلوم واقع شده اند / مقصر اصلي را مديران ناكارآمد فرهنگي مي دانم

وي كه مديريت نشر " توكا " را نيز بر عهده دارد ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : تصويرگران مبلغي را در ابتدا دريافت مي كنند و ديگر از كتاب جدا مي شوند ، اما مولفان در هر تجديد چاپ باز در كتاب سهيم هستند . من اين روش را نمي پسندم و معتقدم كه بايد توافقي بين ناشر و مولف و تصويرگر انجام شود پس بهتر است تصويرگران نيز مانند مولفان درصدي در چاپ يك كتاب شريك باشند.

اسدالله شعباني تصريح كرد : البته كتابها نيز با يكديگر متفاوت هستند ، مثلا كتابي كه براي گروه سني خردسالان است تصوير آن بيشتر از متن با مخاطب ارتباط برقرار مي كند ، اما در يك كتاب جدي تر و در گروه سني بالاتر، اين قضيه برعكس است . به طور كلي من اعتقاد بر اين امر ندارم كه تصويرگران بيشتر از مولفان حق الزحمه دريافت مي كنند.

مدير نشر توكا : ناشراني كه نيرومند هستند تمام راه ها را براي ناشران تازه بر سر كار آمده بسته اند و طبيعي است كه هر كس نسبت به تداخل ميزان قدرت و ثروت و موقعيتي را كه فراهم كرده سود خواهد برد.

اين شاعر اضافه كرد : اعتقاد من بر اين است كه مديريت فرهنگي كشور نقص جدي دارد و همه كارها را به هم ريخته است ، به طوري كه با بحران مديريت در عرصه فرهنگي كشور مواجه هستيم . در حوزه ناشران نيز همين طور است ، چون حمايت هايي كه صورت مي گيرد كاذب است و قانوني مدون در اين زمينه وجود ندارد ، ناشراني كه نيرومند هستند تمام راه ها را براي ناشران تازه بر سر كار آمده بسته اند و طبيعي است كه هر كس نسبت به تداخل ميزان قدرت و ثروت و موقعيتي را كه فراهم كرده سود خواهد برد.





شعباني يادآور شد : در تمامي اين موارد ، ناشر، مولف و تصويرگر مظلوم واقع شده اند و به هر سه ظلم مي شود و نمي توان هركدام از اين سه را محكوم كرد بلكه مديريت غلط و ناكارآمد فرهنگي باعث به وجود آمدن اين مسائل شده است.



اين شاعر كه آثاري نيز براي خردسالان و پيش دبستاني ها دارد ، به مهر گفت : اگر در حوزه نشر ، رقابت سالمي وجود داشت يعني ناشر دولتي نداشتيم ، ناشر رانت خوار وجود نداشت ، مسلما همه چيز درست مي شد ، مشكل ما اين است كه تمام كارها محفلي هستند ، يعني هر كس نسبت به ميزان وابستگي رفاهي و مالي كه مي تواند داشته باشد ، ميدان خود را گسترش داده و باعث بسته شدن ميدان فعاليت ديگران شده است .