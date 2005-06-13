كتاب "شصت لوح هنري قرآن كريم "منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" مركز احياء ‌ميراث اسلامي از حدود ده هزار نسخه خطي گنجينه گرانبهايي تشكيل شده است. ضمن اين مجموعه گرانبها ، قرآن هاي نفيسي از قرون مختلف به چشم مي خورد. اخيرا اين مركز يكي از نفايس نسخه هاي خود را كه البته از جهت تاريخي قدمت چنداني ندارد ، ولي از جهت هنري بسيار ارزشمند و اثري ماندگار مي باشد به دنياي هنر عرضه نموده است.

اين شصت پاره به خط نسخ معرب توسط عبدالوهاب فرزند آخوند ملا غلامحسين است كه به سال 1323 ـ 1324 در سن سى وپنج سالگى نوشته است.

حزب اول به خط محمود فرزند ملا غلامحسين به تاريخ 1326 نوشته شده، حزب دوازدهم را كه مفقود شده بود سيد يوسف مير شاه ولدى فرزند ميرزين العابدين مذهب خوانسارى تكميل كرده است.

واقفان اين اثر حاج محمد رضا و آقا فضل الله فرزندان حاجى حبيب الله هستند و وقف نامه نويس ، به خط نستعليق شكسته معمولى روى برگ اول حزب ها ، مير يوسف موسوى مير شاه ولدى خوانسارى به تاريخ صفر 1348 نگاشته شده است .

كتاب شصت لوح هنري را انتشارات مجمع ذخائر اسلامي منتشر كرده است .