برگزاري سمينار آموزش مديريت استراتژيك درورزش

به گزارش خبرگزاري " مهر" دومين سمينارآموزش مديريت استراتژيك ويژه مديران كل سازمان تربيت بني، توسط مركز علمي مديريت و توسعه ورزش كشور روزهاي 24 و 25 خرداد ماه درمجموعه ورزشي انقلاب تهران برپا مي گردد.

دراين سمينار كه ازسلسله دوره هاي آموزش مديريت استراتژيك براي اجرايي نمودن طرح جامع ورزش كشور است، مديران كل ستادي سازمان تربيت بدني آخرين يافته هاي علمي مديريت استراتژيك در ورزش را فرا مي گيرند. اين سمينار آموزشي طي روزهاي 24 و 25 خرداد، صبح و بعدازظهر درمحل مركز ملي مديريت و توسعه ورزش كشور درمجموعه ورزشي انقلاب برپا مي گردد.