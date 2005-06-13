به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بيانيه جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار آمده است: تا چند روز ديگر انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري برگزار مي شود، انتخاباتي كه جهان در انتظار وسعت حضور ملت ايران و نتايج آن است.

جمهوري اسلامي ايران پس از گذشت ربع قرن وارد مرحله تازه اي از حيات مقدس خود شده است. استكبار جهاني و دشمنان اسلام، كينه توزانه در صدد ضربه زدن به اسلام و انقلاب هستند و نمي توانند شاهد هوشياري و بيداري ملت در صيانت از دستاوردهاي انقلاب باشند، انتخابات نهم از حيث اهميت اگر بيشتر از هشت انتخابات گذشته رياست جمهوري نباشد كمتر از آن نيست.

اين بيانيه مي افزايد: انتخابات نهم رقابت آميزترين، جدي ترين و حساس ترين انتخابات پس از پيروزي انقلاب است.

در اين انتخابات به فضل الهي قرار است نسل جديدي از مديران پرتجربه، كارآمد و جوان به صحنه بيايند و نظام را تا نيم قرن ديگر مديريت كنند. مردم ما اكنون در شرايط حساس و خطيري هستند و مي خواهند تحولي شگرف در مديريت نظام پديد آورند كه پاسخگوي مطالبات وقاعي ملت بويژه نسل جديد باشد. مردم مي خواهند دولتي تشكيل دهند كه حافظ دين، فرهنگ و عزت ملت ايران باشد و در برابر قلدوري هاي قدرت هاي جهاني چون كره بايستند.

مردم مي خواهند دولتي را سر كار بياورند كه يار و غمخوار محرومان و مستضعفان و خصم ستمكاران و شكبارگان باشد.



در ادامه آمده است: جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار ضمن احترام به همه نامزدهاي انتخاباتي پس از بررسي هاي بسيار به اين تصميم رسيد كه با امين رهبري ، فرزند مرجع تقليد و داماد شهيد مطهري (ره) جناب آقاي دكتر علي لاريجاني را براي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري برگزيند.

لاريجاني به تعبير مقام معظم رهبري ، شايستگي هاي بسيار زيادي دارند و ذهن "تازه" ، "فعال" و "با نشاطي" دارند. ما معتقديم با انتخاب دولت اميد به رياست دكتر علي لاريجاني "هواي تازه اي" در كشور پديد خواهد آمد و همگان قادرند در آن به خوبي تنفس كنند.

اعضاي جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار، به حول و قوه الهي در روز 27 خرداد به پاي صندوقهاي راي مي آيند و راي خود را با نام دكتر علي لاريجاني به عنوان رييس جمهور و خانم دكتر زينب كدخدا را به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي به صندوقها خواهند ريخت.

اميد است ملت ايران در اين روز بزرگ، حماسه اي نو بيافرينند و دشمنان اسلام را از رسيدن به اهداف خود نااميد سازند.