ترغيب ملي پوشان كاراته براي حضور در يك تيم

به گزارش خبرنگار" مهر" متوليان ليگ و فدراسيون درهر رشته ورزشي تلاش مي كنند تا ليگ را دربالاترين سطح كمي و كيفي برگزاركنند، توزيع نيروهاي ملي پوش و طرازاول درتيم هاي مختلف مي تواند بهترين راهكاربالا بردن سطح فني ليگ شود، ليگي كه مي رود تا ازتك قطبي بودن خارج شود. اما متاسفانه درروزهاي گذشته خبرهاي ازكاراته شنيده شد كه خلاف اين امر را ثابت مي كند. وقتي دبيرفدراسيون نيروهاي ملي پوش و طراز اول را ترغيب به حضور دريك تيم خاص مي كند، آينده ليگ را چگونه مي توان ارزيابي كرد؟ آيا اين گونه فعاليت ها ، تضعيف ساير تيم ها را به دنبال نخواهد داشت؟ مگر نه اين است كه طبق قانون هر تيم مي تواند تنها از 3 ملي پوش در تركيب خود در هر بازي استفاده كند؟ پس چرا يك تيم ملي پوشان متعدد را به خدمت مي گيرد؟ آيا اين كار باعث فرسايش ملي پوشان نخواهد شد؟ اصولا تجمع نيروهاي زبده كاراته در2 تيم خاص باعث ركود ليگ نخواهد شد؟

سال گذشته سرمربي تيم ملي، مديريت فني پاس را برعهده داشت و حالا اين وظيفه را دريك تيم ديگربرعهده گرفته است، تيمي كه با جذب نيروهاي سرشناس سر و صداي زيادي در روزهاي پاياني زمان نقل و انتقالات به پا كرده است. آيا اين كارنمي تواند مسيرتيم ملي را براي چهره هاي جوان مشخص كند؟ مگرنه اين است كه مربي تيم ملي حق حضوردرهيچ تيمي را ندارد؟

به هرحال اميد داريم مسئولين فدراسيون كاراته در تيم ملي با دقت نظر بيشتر و ديد بازتري مسائل را دنبال كند و تنها به فكر اعتلاي كاراته باشند و بس !