نيويورك تايمز: آمريكا افرادي را به اشتباه به عنوان تروريست در گوانتانامو نگهداري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، وكلاي برخي اززندانيان حاضردرگوانتانامو اعلام كردند موكلان آنها از افراد اصلي گروههاي تروريستي نمي باشند و طراحان و روساي حملات اشخاص ديگري هستند.

وكلاي مذكور با تاكيد بر اينكه سيستم نظامي آمريكا در دستگيري و زنداني كردن اين افراد دچار اشتباه شده است، اظهار داشتند: برخي زنداني ها درگوانتانامو حضوردارند كه در زمان دستگيري حتي 15 سال هم نداشته اند و اين افراد به جرم تروريست بودن از سوي آمريكا دستگير شده اند و همين موضوع ثابت مي كند كه ارتش آمريكا دچار اشتباه شده است.

وكيل يك پسر نوجوان كه ظاهرا مليت اوليه وي متعلق به عربستان سعودي مي باشد، اعلام كرد: موكل من در روزهاي آغازين ورود به گوانتانامو به شدت مورد ضرب و شتم قرارمي گرفت و اين درحالي است كه ازلحاظ قانوني نوجواني با اين سن را نمي توان تروريست دانست.

كلايو اي استافورد(Clive A. Stafford) ازلندن كه يك وكيل انگليسي است، درمصاحبه با روزنامه نيويورك تايمز اذعان كرد: نامبرده هم اكنون 18سال دارد و در اسناد ازوي به عنوان "ام سي" نام برده شده است. وي به استافورد گفته است كه در 21 اكتبر 2001 توسط مقامات پاكستاني دستگير شده است و در آغاز سال 2002 به گوانتانامو انتقال داده شد.

وي كه از گروه وكلاي داوطلب اين موضوع را پيگيري مي كند اعلام كرد: به نظر مي رسد به غير از ام سي 6 تن ديگر نيز در زندان گوانتانامو حضور دارند كه هنوز به سن 18 سال نرسيده اند.

استافورد تاكيد كرد اين نشان دهنده نقض گسترده حقوق بشر از سوي آمريكا است.

گفتني است درباره زنداني هاي زير18 سال تعدادي ازنگهبان ها و افرادي كه با زندان گوانتانامو درارتباط بوده اند، نيز اطلاعاتي به نيويورك تايمز داده اند و عدم ارتباط اين زنداني ها با شبكه هاي تروريستي را تاييد كرده اند.